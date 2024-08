Mit einem Plus von 10,37 Prozent landete Bayer am Freitag mit gewaltigem Abstand an der Spitze der DAX-Gewinner und trug damit zu dessen Anstieg entscheidend bei. 10,37 Prozent, das klingt nach Wende. Aber es ist keine, zumindest noch nicht. Und das in zweierlei Hinsicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...