The following instruments on XETRA do have their first trading 17.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.08.2024Aktien1 SGXE27499115 Airports of Thailand PCL SDR2 SGXE82458550 Delta Electronics [Thailand] PCL SDR3 SGXE96528042 PTT Exploration & Production PCL SDR4 GB00BQH8G337 Rezolve AI Ltd. 5 Aligos Therapeutics Inc.6 US3073598852 Faraday Future Intelligent Electric Inc.7 US82981J8514 SITE Centers Corp.Anleihen1 US74834LBF67 Quest Diagnostics Inc.2 US74834LBG41 Quest Diagnostics Inc.3 CH1161139915 MTN Funding PLC4 CH1161139923 MTN Funding PLC5 XS2872755959 Ocado Group PLC6 DE000HLB44M8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB44L0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale