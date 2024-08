DJ Deutscher Auftragsbestand sinkt im Juni leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland hat im Juni leicht abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 6,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Am deutlichsten waren die Rückgänge im Maschinenbau (minus 0,9 Prozent) und in der Autoindustrie (minus 0,7 Prozent). Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sich der Auftragsbestand um 0,1 Prozent, im Bereich der Vorleistungsgüter fiel er um 0,6 Prozent und im Bereich der Konsumgüter um 1,2 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb auf dem Vormonatsniveau von 7,2 Monaten. Sowohl bei den Herstellern von Investitionsgütern als auch bei den Herstellern von Vorleistungsgütern und den Herstellern von Konsumgütern blieb die Reichweite jeweils konstant bei 9,7 beziehungsweise 4,1 und 3,5 Monaten.

