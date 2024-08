DJ POLITIK-BLOG/Nouripour: Ampel-Koalition ist "Übergangsregierung"

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Nouripour: Ampel-Koalition ist "Übergangsregierung"

Grünen-Vorsitzender Omnid Nouripour sieht in der Ampel-Koalition eine "Übergangsregierung". Er sagte am Sonntagabend im ARD-Sommerinterview, dass sich der Zustand der Ampel wohl nicht mehr verändern werde. "Zumindest ist mein Glaube nicht mehr da, dass es sich noch ändern wird, weil ich auch erlebe, dass es eine befremdliche Lust gibt an diesem Streit", sagte er. "Deshalb werden wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel". Es sei offensichtlich, dass das "Vertrauen an Grenzen" gekommen sei.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.