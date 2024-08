EQS-Media / 19.08.2024 / 09:00 CET/CEST

ISTANBUL - ( EuropeNewswire.Net ) -- Türkiye erhielt in den ersten sechs Monaten dieses Jahres internationale Direktinvestitionen in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar. Die Niederlande, die USA, Deutschland, Irland, Norwegen und das Vereinigte Königreich waren die Länder, aus denen Türkiye das meiste Investitionskapital erhielt.



Der Vorsitzende der BankPozitif, Dr. Erkan Kork, erklärte zu diesem Thema, dass Türkiye trotz des weltweiten Rückgangs der internationalen Direktinvestitionen besser abgeschnitten habe: "Unser Land zieht mit seiner unternehmerischen Geschäftskultur, seiner jungen Bevölkerung und seinen wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen bedeutende Investitionen von globalen Akteuren an. In den letzten 20 Jahren hat sich Türkiye zu einem Land entwickelt, das jährlich 1 % der weltweiten Investitionen anzieht. Ziel ist es, diese Quote auf 1,5 % zu erhöhen, indem wir noch härter arbeiten. Türkiye ist mit der politischen Stabilität, die unser Präsident Recep Tayyip Erdogan bietet, den umgesetzten Reformen, Infrastrukturinvestitionen und einer investorenfreundlichen Politik nicht weit von diesem Ziel entfernt. Unter der Vision und der entschlossenen Haltung unseres Finanzministers Mehmet Simsek ist unser Land auf dem Weg, ein Zentrum für internationale Investitionen zu werden."



"Es wäre keine Überraschung, wenn wir von neuen Investitionen hören würden"



Kork wies darauf hin, dass Türkiye mit Preisstabilität ein ganz anderes Bild erreichen würde, und sagte: "Der Gouverneur von Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Fatih Karahan, und sein Team arbeiten sozusagen Tag und Nacht unermüdlich. Die Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos ist offensichtlich. In letzter Zeit hat die türkische Lira mit der Erhöhung unserer Reserven und den richtigen Schritten eine attraktive Position erreicht. Das Erreichen von Preisstabilität öffnet die Tür für den Prozess, der zu Finanzstabilität führt. In einem Land, in dem es Finanzstabilität gibt, ist der Appetit auf Investitionen hoch", sagte er.



"Große Investitionen werden im Fintech-Sektor kommen"



Dr. Erkan Kork erklärte, dass Türkiye weiterhin qualifizierte Investitionen anziehen werde, insbesondere solche, die sich auf den Export von Waren und Dienstleistungen konzentrieren, und sagte: "Der Gesamtwert der internationalen Direktinvestitionszuflüsse in unser Land seit 2002 hat 268 Milliarden US-Dollar überschritten. Die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 eingegangenen Investitionen machten 28 % des Leistungsbilanzdefizits aus. Diese Rate wird weiter steigen. Türkiye, ein Produktions-, Logistik- und Managementzentrum für internationale Investoren, wird weiterhin Technologieinvestitionen anziehen, insbesondere in den Bereichen Fintech und E-Commerce. Ich glaube, dass sich die Kapitalzuflüsse nicht nur aus Europa und den USA, sondern auch aus den Golfstaaten fortsetzen werden", sagte er.



Über Bankpozitif



Bankpozitif ist ein im Bereich des digitalen Bankings tätiges Finanzinstitut mit Sitz in der Türkei, das es Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht, ihre Finanztransaktionen schnell und effizient über eine einzige digitale Plattform durchzuführen. Die Bank bietet ihren Kunden digitales Investmentbanking mit personalisierten Finanzlösungen und innovativen Technologien!



Diese Pressemitteilung wird über EuropeNewswire.Net ( www.europenewswire.net ) veröffentlicht und über EmailWire ( www.emailwire.com ) verteilt - der globale Nachrichtendienst, der die Verteilung von Pressemitteilungen mit garantierten Ergebnissen bietet.





Emittent/Herausgeber: bankpozitif

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.