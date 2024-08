Informative Vorträge auf der Devcom, veranstaltet von Xsolla, vermitteln Wissen über Best Practices, die Zukunft der Videospielindustrie und die Schritte, die Entwickler befolgen sollten, um erfolgreich zu sein

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, wird eine Reihe von Vorträgen auf der Devcom Developer Conference 2024 halten und an der Gamescom 2024 teilnehmen, der weltweit größten Veranstaltung für Computer- und Videospiele, die vom 19. bis 23. August in Köln, Deutschland, stattfindet. Xsolla hält auf der Devcom sechs informative Vorträge, darunter zwei über Best Practices für die Entwicklung von Webshops und ein Partner Spotlight.

"Dies ist ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung von mobilen Spielen und für die Entwicklung von Spielen in Europa und weltweit", so Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer von Xsolla. "Diese Vorträge werden verschiedene Themen behandeln, darunter Best Practices für das Engagement, Erfolgsregeln für die Erstellung eines Webshops, die Zukunft der Glücksspielindustrie, Ansätze für das Engagement in der Community, den Stand der Backend-Technologie und wie man fünf wichtige Fallstricke vermeidet."

Xsolla wird auf der Gamescom in Halle 2.2, Stand A-030-B-037 ausstellen. Die Teilnehmer können sich mit Xsolla-Experten treffen und an Demonstrationen der neuesten Lösungen und Angebote teilnehmen, die Spielern und Entwicklern im Jahr 2024 Möglichkeiten für Cross-Play und Zahlungen bieten sollen.

"Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, mit der dynamischen Spieleentwickler-Community in Kontakt zu treten, unsere Erkenntnisse zu teilen und Vorträge zu halten, die hoffentlich inspirieren und informieren", sagte Egenes. "Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist immer eine aufregende Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, uns mit anderen Entwicklern und Branchenexperten auszutauschen."

Zeitplan der Xsolla Vorträge:

Wann: Montag, 19. August 2024, 13:00 Uhr 13:30 Uhr

Ort: Xsolla Bühne #5, 1. Stock, Confex Center, Devcom

Thema: Engagement best practices from leading EMEA mobile game developers

Erfahren Sie, wie die Lösungen von Xsolla, die für Entwickler von mobilen Spielen entwickelt wurden, die Umsätze und das Engagement der Spieler über die App Stores hinaus sofort steigern können. In diesem Vortrag werden Josephine Friday, Sales Director, USA, und Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla, zusammen mit Joan Lluis, Produzentin bei Tilting Point, Techniken und Strategien zur Verbesserung Ihrer mobilen Monetarisierungsbemühungen vorstellen. Seit 2020 ist Xsolla weltweit führend bei der Monetarisierung von mobilen Spielen durch die Entwicklung von Lösungen, darunter Web Shop, SDK, Instant Web Shop und branchenweit erste Leitfäden für bewährte Verfahren. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, von den Experten der Branche zu lernen.

Wann: Montag, 19. August 2024, 13:30 Uhr 14:00 Uhr

Ort: Xsolla Bühne #5, 1. Stock, Confex Center, Devcom

Thema: Leveling up: The future of gaming

Erleben Sie mit den Branchenexperten Nick Grant, Interims-CEO von 80 Level, Kasper Weber, Gründer CEO von Beyond Creative, Alexander Fernandez, CEO der Streamline Media Group, und Bridget Stacy, VP of Marketing bei Xsolla, eine visionäre Diskussion über die Zukunft der Spieleindustrie in den nächsten 5 Jahren. Dieses Gespräch nutzt firmeneigene und öffentliche Daten, Erkenntnisse von Partnern und Xsollas umfangreiches Netzwerk von Gaming-Experten. Wir werden uns mit den zu erwartenden Fortschritten, innovativen Trends und transformativen Veränderungen beschäftigen. Zu den wichtigsten Themen gehören Leistungsprognosen, Vergleiche mit anderen aufstrebenden Branchen und detaillierte Prognosen darüber, wie sich das Glücksspiel entwickeln und auf den globalen Markt auswirken wird. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, wertvolle Einblicke zu gewinnen und sich auf die dynamischen Veränderungen vorzubereiten, die in der Welt der Spiele bevorstehen.

Wann: Montag, 19. August 2024, 14:00 Uhr 14:30 Uhr

Ort: Xsolla Bühne #5, 1. Stock, Confex Center, Devcom

Thema: How to fail your studio in 5 easy steps

Dieser Vortrag unter der Leitung von Manny Hachey, Accelerator Program Director bei Xsolla, richtet sich an Neugründer und Teams, die ihr erstes Startup gründen möchten. Dieser Vortrag ist für jedes Produkt, jede Plattform und jede Zielgruppe relevant und wird Ihnen helfen, fünf große geschäftliche Fallstricke zu vermeiden. Manny Hachey teilt seine hart erarbeiteten, schmerzhaften Lektionen mit Ihnen, um sicherzustellen, dass Sie in Zukunft nicht die gleichen Fehler machen.

Wann: Dienstag, 20. August 2024, 11:30 12:00 Uhr

Ort: Xsolla Bühne #5, 1. Stock, Confex Center, Devcom

Thema: Community first: publisher and indie approaches to community engagement

Die größte Herausforderung für Entwickler ist heute die Auffindbarkeit. Entwickler können sich beim Aufbau einer Community nicht mehr allein auf die Publisher verlassen. In diesem Kamingespräch werden Andrei Podoprigora, Mitbegründer und CEO von Forklift Interactive, Nathan Sölbrandt, Business Development Director EMEA bei Xsolla, und Jan Halwe, Business Development Manager bei ByteRockers' Games, verschiedene Aspekte des Community-Aufbaus in 2024 beleuchten von iterativem Feedback während der Entwicklung bis hin zu fortlaufendem Engagement nach dem Launch. Diese Präsentation zeigt verschiedene Perspektiven auf, wie man in der modernen digitalen Landschaft effektiv wachsen und sich mit einer Community verbinden kann.

Wann: Dienstag, 20. August 2024, 12:00 Uhr 12:30 Uhr

Ort: Xsolla Bühne #5, 1. Stock, Confex Center, Devcom

Thema: 5 rules of success for creating a web shop for your mobile game

Die Monetarisierung von mobilen Spielen über Webshops ist nach wie vor ein wichtiges Thema in der Videospielbranche. Artem Liubutov, Director of Products (Monetization) bei Xsolla, hat bereits fast 400 Webshops fertiggestellt und stellt Ihnen 5 Erfolgsregeln vor, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Webshop herauszuholen. Er wird die besten Wege aufzeigen, wie man Mehrwert vermittelt, Reibungsverluste reduziert, LiveOps einrichtet und Ihren Webshop zum Erfolg führt.

Wann: Dienstag, 20. August 2024, 12:30 Uhr 13:00 Uhr

Ort: Xsolla Bühne #5, 1. Stock, Confex Center, Devcom

Thema: Gaming backend: To build or to buy

Da die Nachfrage der Verbraucher nach Online- und Multiplayer-Spielen weiter steigt, fragen sich Entwickler in der gesamten Branche, ob sie für ihr nächstes Projekt ein Gaming-Backend entwickeln oder kaufen sollen. Seien Sie dabei, wenn Matthew Morris, Chief Commercial Officer bei Code Wizards, mit einer Gruppe von Experten, darunter Jean-Philippe Steinmetz, Leiter von Xsolla Backend, Alexander Bergendahl, CEO von LootLocker, und Tim Morten, Gründer CEO von Frost Giant Studios, den Stand der Backend-Technologie erkundet und diese entscheidende Frage beantwortet.

Besucher können Xsolla in Halle 2.2, Stand A-030-B-037 besuchen, wo während der gesamten Veranstaltung Live-Demonstrationen von Xsolla's Payments, Web Shop, Mobile SDK und Backend stattfinden werden. Das Expertenteam von Xsolla wird Fragen beantworten, Einblicke geben und erörtern, wie diese Tools auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Entwickler und Verlage zugeschnitten werden können.

Weitere Informationen, Kontakte und Termine mit Xsolla auf der Devcom Developer Conference und der Gamescom 2024 finden Sie unter xsolla.events/devcom24

