Solana Prognose: Kursanstieg voraus, News belasten Sentiment

Solana befindet sich mit seinem Kurs aktuell in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus, welches als gute Basis für einen Aufschwung des Kurses dienen kann. Die Konsolidierungsphase der letzten Monate hat immer wieder einen Rebound in diesem Preisbereich gezeigt, womit sich die Kryptowährung in einer soliden Konsolidierungsphase befindet. Erst Anfang August ist der Kurs von seiner wichtigen Unterstützung bei 129 US-Dollar erneut abgeprallt, trotz der enorm bärischen Stimmung am Markt. Aktuell testet der Token die 142 US-Dollar-Supportmarke, was bei einem positiven Test zu einer weiteren Steigerung führen könnte.

Rally Richtung 153 US-Dollar

Betrachtet man das Chart von Solana genauer, sieht man den nächsten größeren Widerstand bei 153 US-Dollar. In diesem recht schmalen Bereich bewegte sich der Token in den letzten Monaten mehrmals auf und ab, wobei ein Durchbruch der 153-Dollar-Marke immer zu einem rasanten Anstieg geführt hat. Seit März sind drei solche Ausbrüche zu beobachten, wobei der Preis danach immer Richtung 185 US-Dollar gestiegen ist.

News drücken Stimmung

Während letzten Monat schon viele über die Einführung der Solana-ETFs spekuliert haben, wurden nun die Anträge Forms 19b-4 für die VanEck und 21Shares von der Website der CBOE entfernt. Damit sind die beiden Dokumente SR-CboeBZX-2024-066 und SR-CboeBZX-2024-067 nicht mehr über den direkten Link zugänglich und auch nicht über die Suchfunktion aufrufbar.

https://x.com/SummersThings/status/1824596192929464581

Viele Analysten spekulieren daher über einen möglichen Rückzug der Einreichung, da auch seitens der SEC keine offizielle "Notice of Filing" veröffentlicht wurde. Sollte Solana doch keine Spot-ETFs am US-Markt launchen, wäre das als bärisches Signal für den Kurs zu werten.

Technische Analyse

Die technische Analyse des Solana-Kurses ist für das nächste Monat vorsichtig bullisch. So könnte der Preis über die wichtige Widerstandsmarke von 153 US-Dollar steigen und damit auch den aktuellen 50- und 200-Tage-SMA überschreiten.

Solana's technische Daten, Quelle: https://coincodex.com/crypto/solana/price-prediction/

Die Plattform CoinCodex dazu: "Laut unserer aktuellen Solana-Preisprognose wird der Preis von Solana voraussichtlich um 14,41 % steigen und bis zum 17. September 2024 166,28 Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist das aktuelle Sentiment bärisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 31 (Angst) anzeigt. Solana verzeichnete in den letzten 30 Tagen 13 von 30 (43 %) grünen Tagen bei einer Preisvolatilität von 10,43 %. Basierend auf der Solana-Vorhersage ist es derzeit eine schlechte Zeit, Solana zu kaufen."

Damit wird der Solana-Kurs sicher auch stark von der allgemeinen Marktsituation in den nächsten Wochen abhängen. Sollte sich die Stimmung wieder in eine bullische Phase begeben, sind durchaus Anstiege von 15 % möglich. Investoren mit höherer Risikobereitschaft suchen aus diesem Grund aktuell nach vielversprechenden ICOs, wo Steigerungsraten von 100 % bis zu 1000 % möglich sind. Der Base Dawgz Token setzt beispielsweise auf eine Multi-Chain-Funktionalität, um die Community von mehreren Blockchains in einem gemeinsamen Meme-Coin-Projekt zu vereinen.

Hier mehr zu Base Dawgz erfahren.

Hohe Staking Rendite, nur noch wenige Stunden zu aktuellen Preis, Quelle: https://www.basedawgz.com/de

Während sich viele Kryptowährungen auf eine einzige Blockchain als Basis fokussieren, geht der neue Base Dawgz einen anderen Weg. So werden Händler von Solana, Base, Ethereum, BNB Smart Chain und Avalanche zukünftig diesen Token als blockchain-nativen Coin handeln können. Dadurch entfällt das zusätzliche Anlegen einer Wallet sowie das teure Bridging zwischen den Chains.

Die Verdienstmöglichkeiten für Investoren sind bei diesem Projekt vielfältig. Neben der Kurssteigerung kann auch von einer "Refer to Earn"-Provision profitiert werden. Wer neue Community-Mitglieder anwirbt, erhält 10 % des Kaufs als Bonus, ausgezahlt in USDT.

Des Weiteren können die Token mit 828 % APY im Staking-Vertrag gesperrt werden. Schon jetzt während der Vorverkaufsphase beginnt das eingesetzte Kapital damit, Erträge zu erwirtschaften, welche sieben Tage nach dem Launch des Tokens dann frei verfügbar gehandelt werden können.

In weniger als 24 Stunden steigt der Preis des Coins erneut an, womit Investoren die Chance auf einen 5-prozentigen Buchgewinn verlieren. Interessierte sollten sich daher beeilen, um diese Möglichkeit noch zu nutzen.

Hier Base Dawgz Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.