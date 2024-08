Der technologielastige Hang Seng Index hat sich in den letzten Tagen spürbar erholt. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Dollar-Schwäche. Hält diese auch in der laufenden Woche an, dürfte es für den Index weiter nach oben gehen. Einen zusätzlichen Push könnte er durch die in China bevorstehende Quartalszahlen-Saison erhalten.In dieser Woche stehen gleich zwei wichtige Fed-Termine auf dem Plan. Zunächst wird am Mittwoch das FOMC-Sitzungsprotokoll, das sogenannte Beige Book, veröffentlicht. Am Tag ...

