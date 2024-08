DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Auftragsbestand sinkt im Juni leicht

Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland hat im Juni leicht abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 6,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Am deutlichsten waren die Rückgänge im Maschinenbau (minus 0,9 Prozent) und in der Autoindustrie (minus 0,7 Prozent). Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sich der Auftragsbestand um 0,1 Prozent, im Bereich der Vorleistungsgüter fiel er um 0,6 Prozent und im Bereich der Konsumgüter um 1,2 Prozent.

Deutscher Außenhandelsüberschuss steigt im 1. Halbjahr sehr stark

Der deutsche Außenhandelsüberschuss ist im ersten Halbjahr 2024 im Zuge sinkender Einfuhren stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, betrug der Überschuss 138,8 Milliarden Euro. Das waren 28,7 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023. Die Ausfuhren sanken um 1,6 Prozent auf 801,7 Milliarden Euro, aber die Einfuhren um 6,2 Prozent auf 662,8 Milliarden.

Ifo-Geschäftsklima im Einzelhandel sinkt deutlich

Das Ifo-Geschäftsklima im Einzelhandel hat sich im Juli spürbar verschlechtert. Das geht aus den aktuellen Ifo-Umfragen hervor. Der Indikator sank auf minus 25,4 Punkte, nach minus 19,5 Punkten im Juni. Die Einzelhändler beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich zurückhaltender. Ihre Erwartungen für die nächsten Monate haben sich weiter eingetrübt. "Eine deutliche Belebung der Geschäfte im Einzelhandel in der zweiten Jahreshälfte wird damit unwahrscheinlicher", sagt Ifo-Experte Patrick Höppner.

Zinssenkung in Großbritannien belebt Immobilienmarkt

Die Nachfrage nach Immobilien in Großbritannien ist nach der Zinssenkung der Bank of England im August gestiegen, während der Durchschnittspreis der auf den Markt kommenden Immobilien im Vergleich zum Juli gesunken ist. Dies geht aus Daten des Online-Immobilienportals Rightmove hervor, das berichtet, dass die erste Zinssenkung der Bank seit vier Jahren zu einer Belebung der Marktaktivität geführt habe. Die Zahl der potenziellen Käufer, die sich im August bei Immobilienmaklern nach zum Verkauf stehenden Objekten erkundigten, stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19 Prozent.

Kommunen kritisieren Bürokratieaufwand der EU-Pläne für bezahlbares Wohnen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat angesichts der angekündigten EU-Pläne für bezahlbares Wohnen von Ursula von der Leyen Alarm geschlagen. Allein durch die Schaffung neuer EU-Bürokratie sei noch keine einzige Wohnung gebaut, sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die aktuellen Hemmnisse beim Wohnungsbau lägen besonders an extrem hohen Baukosten, überlangen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie an fehlenden Flächen für Wohnungsbauprojekte.

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juni +2,1% (PROG: +0,9%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juni -1,7% gg Vj

THAILAND

BIP 2Q +2,3% gg Vorjahr (PROG +2,2%)

BIP 1. Hj +1,9% gg Vorjahr

