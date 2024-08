EQS-Media / 19.08.2024 / 09:45 CET/CEST

Eilmeldung: In wenigen Tagen beginnt ein spektakuläres Bohrprogramm bei West Mining Corp! KAUF! Komplett unterbewerteter Goldexplorer steht vor Mega-Rallye! Neuaufnahme in Musterdepot und Heraufstufung des Kursziels Kursgewinnchance: 457% bis Ende des Jahres! Aktie: West Mining Corp. WKN A3EXTV I ISIN: CA9546062089 Kurs (19..August 2024) 0,19 € Kursziel 31.12.2024 1,20 € Handelsplätze: Tradegate, Berlin, Frankfurt, Gettex, Stuttgart, München, Heimatbörse CSE Toronto Liebe Leserinnen und Leser, ich empfehle Ihnen mit sofortiger Wirkung den Kauf der West Mining Corp. Aktie. Im Zuge des momentanen Ausverkaufs an den Börsen bietet dieser ausgebombte Titel eine der besten Turnaroundchancen überhaupt. Die Goldexplorationsaktie bewegt sich aktuell zwischen 0,10 € und 0,20 € und stellt somit eine unerhört lukrative Einstiegsoption für alle risikoaffinen Small Cap Trader dar. Der Hebel auf das eingesetzte Kapital ist exorbitant: Bis zum Jahresende könnte sich der Wert mehr als versechsfachen. Wie für gewöhnlich gut informierte Kreise mir zugetragen haben, steht das breit strukturierte und bestens vorbereitete Bohrprogramm auf seinem Kena-Projekt unmittelbar bevor. Dies kann der Startschuß für eine beispiellose Entlastungsrallye werden! Die Market Cap beträgt gerade einmal schlappe 2 Mio €, wer jetzt zugreift, könnte schon im Herbst satte Renditezuwächse erzielen. Erst kürzlich wurde eine erfolgreiche Privatplatzierung bekannt gegeben. Ich werde diesen Explorer ab sofort regelmäßig covern, für heute empfehle ich den sofortigen Einstieg bei Kursen zwischen 0,10 und 0,25 €. West konzentriert sich auf sein Gold- und Kupferprojekt Kena-Daylight-Athabasca in der Nelson Mining Division im Südosten von British Columbia, seine Goldprojekte Spanish Mountain West und Junker im Norden von British Columbia sowie sein Kobaltprojekt Kagoot in der Nähe von Bathurst, New Brunswick.



Das Flaggschiff des Unternehmens, das zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Gold- und Kupferprojekt Kena, verfügt über eine Ressource von über 2.773.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie sowie über 561.000 Unzen Gold in der angezeigten Kategorie.* Das Kena-Projekt

"Golden Arc" Liegt im historischen "Golden Arc" im Südosten von British Columbia

Mehrere historische kleine Goldminen, in denen früher Gold produziert wurde

Mehrere große geochemische Gold- und Kupferanomalien

Starke geophysikalische Trends, die mit den Gold- und Kupferzonen zusammenfallen

Potenzial für weitere Entdeckungen und Erweiterung der bekannten Zonen Das KENA-PROJEKT umfasst drei angrenzende Grundstücke:

Kena, Daylight und Athabasca

Aktuelle Ressourcenschätzung für das Kena-Projekt 2.770.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie

561.000 Unzen Gold in der angegebenen Kategorie

Gültig ab 3. Mai 2021

Ausgefüllt von der unabhängigen qualifizierten Person Sue Bird, P.Eng., von Moose Mountain Technical Services 43-101-Bericht - Ressourcenschätzung für die Liegenschaften Kena und Daylight

Höhepunkte des Kena-Projekts Über 8.000 Hektar, bestehend aus den Grundstücken Kena, Daylight und Athabasca, die sich über mehr als 20 Kilometer entlang eines günstigen Mineralisierungsgürtels erstrecken.

Vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2021 im Wert von 2 Millionen US-Dollar

39.819,19 Meter Diamantbohrungen in 252 Löchern

Im Projektgebiet Kena wurden in Bohrkernen über 90 Schnittpunkte mit Werten von über 5,0 g/t Au in Intervallen von mehr als 2,0 m gefunden.

Die Goldwerte aus historischen Bohrabschnitten reichen von Spuren bis 240,07 g/t Au über 1,23 m und 172,10 g/t Au über 2 m.

Große, kaum erforschte Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele am südlichen Ende des Grundstücks

Mehrere historische Abbaustätten und kleinere Gold-Silber-Kupfer-Vorkommen aus der Vergangenheit

Hervorragende Infrastruktur Asphaltierte Autobahn und Stromleitung verlaufen durch das Grundstück Nahegelegene Bahn- und Gasleitungen Zahlreiche Wasserkraftwerke im Umkreis von 40 Kilometern Gute Service- und Versorgungszentren vor Ort Lokale Arbeitskräfte 65 Kilometer auf asphaltierter Straße zur Schmelzhütte Teck's Trail Forststraßen und Rodungsblöcke auf dem gesamten Grundstück

In einer geopolitisch stabilen und zugänglichen Bergbauregion im Südosten von British Columbia, Kanada 2) Junker Projekt Das Junker-Grundstück befindet sich im Toodoggone-Distrikt in der kanadischen Provinz British Columbia, bekannt als "Golden Horseshoe", einem Teil des weltberühmten Goldenen Dreiecks im Bergbaugebiet Omineca/Liard. Das Grundstücksgebiet liegt unter marinem Sediment- und Vulkangestein aus der unteren bis mittleren Jurazeit und ist Teil der Hazelton-Gruppe. Es wurde erstmals im Jahr 1995 vom Regional Geochemical Survey (RGS) des British Columbia Geological Survey identifiziert. Eine Schlammprobe aus dem Bach, der das Becken im zentralen Teil des Junker-Claims entwässert, ergab einen Goldgehalt von 175 Teilen pro Milliarde (parts per billion, Teile Gold, Au). Ein Explorationsprogramm aus dem Jahr 2004, bestehend aus einer Feldprobenentnahme, hat folgende Ergebnisse gebracht: Unterirdische Pyritquarzadern lieferten 0,1 Prozent Kupfer und 1,08 Gramm Gold pro Tonne (Probe 151405, ARIS 27637).

Eine dazitische Untergrundprobe, die dünne Quarzadern mit Pyrit enthielt, ergab 0,2 Prozent Blei und 8,64 Gramm Silber pro Tonne (Probe 151401, ARIS 27637). Diese Probe wurde etwa 500 Meter östlich von Probe 151405 gefunden.

Mehrere andere Floatproben auf dem Junkers-Grundstück ergaben im Jahr 2004 einen Goldgehalt zwischen 1 und 4,1 Gramm pro Tonne (ARIS 27637). Das Grundstück weist eine magnetische Hoch- und Tiefsignatur sowie eine erste vertikale Ableitungsanomalie und eine dextrale Verwerfung auf, die durch das Grundstück verläuft. Es ist bekannt, dass die Goldmineralisierung hauptsächlich durch postkollisionsbedingte dextrale Blattverschiebungen bestimmt wird. 3) Spanish Mountain Goldcamp Bestehend aus 4 aussichtsreichen Mineralvorkommen mit über 1.000 Hektar im Spanish Mountain Gold Camp. Teile des Grundstücks umfassten Land unter den Vorkommen GAP, CEDAR CREEK und Jun 11. Örtlich enthalten Hornsteine, die mit feinkörnigem Andesit-Tuff und Tonschiefer vermischt sind, Pyrit. 1984 ergab eine pyritreiche Probe (6306) 1,08 Gramm Gold pro Tonne (ARIS 12778), und in unmittelbarer Nähe legten ehemalige Gruben, Gräben und ein eingefallener Stollen eine 6 Meter breite Quarzader in Tonschiefer frei. 1984 ergaben Proben 0,5 bis 0,7 Gramm Gold pro Tonne und 10 bis 20 Gramm Silber pro Tonne (ARIS12778). 2003 ergaben Proben bis zu 0,245 Gramm Gold pro Tonne und 0,103 Prozent Kupfer (Bewertungsbericht 27245). Ähnliche Mineralisierungen wurden auch in ehemaligen Gruben auf der Südseite von Cedar Creek gemeldet. Im Jahr 1984 ergaben Proben bis zu 0,54 Gramm Gold pro Tonne (ARIS 12778). In voller Größe betrachten DAS UNTERNEHMEN VERFÜGT ÜBER EIN XZELLENTES MANAGEMENTBOARD , DAS IN DER LAGE IST, AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN DEN KAPITALMARKT ANZAPFEN ZU KÖNNEN: NADER VATANCHI CEO UND DIREKTOR Herr Vatanchi verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Finanzwesen, angefangen bei Edward Jones und IG Wealth Management im Jahr 2012, wo er insgesamt sechs Jahre verbrachte, bevor er sein Unternehmen verkaufte, um seine unternehmerischen Ziele zu verfolgen. Herr Vatanchi schloss sein Studium an der Simon Fraser University mit einem Bachelor of Arts in Kriminologie ab. Derzeit ist er CEO und Direktor einer Reihe börsennotierter Unternehmen. NATASCHA TSAI FINANZVORSTAND Frau Tsai, CPA, CA, ist Managing Director bei Malaspina Consultants Inc. Sie war Senior Advisor und CFO bei Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen. Natasha ist spezialisiert auf die Bereiche Finanzgeschäfte und Unternehmensleistung. Vor 2012 war Natasha CFO eines Junior-Bergbauunternehmens und Corporate Controller eines jungen Unternehmens im Energiesektor. Natasha ist Absolventin der Sauder School of Business an der UBC und erhielt 2007 ihren Titel als Wirtschaftsprüferin. Sie ist außerdem ehemalige Co-Vorsitzende des Young CA Forum am Institute of Chartered Accountants of BC. ASH MISQUITH DIREKTOR Ashish (Ash) Misquith verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Start-ups. Er hat in mehrere private und börsennotierte Unternehmen und IPOs (Börsengänge) investiert. Er ist der Gründer von Swiftgrade, einer Anwendung für künstliche Intelligenz (KI), mit der Lehrer Schüler zeitnah und effizient benoten können. Herr Misquith ist ein Verfechter der Weiterbildung und ehemaliger semiprofessioneller Tennisspieler. 