Der angeschlagene Batteriehersteller Varta bekommt im Zuge der Sanierung einen neuen Anteilseigner. Porsche investiert zunächst 30 Millionen Euro in die Muttergesellschaft, ist aber vor allem an einer bestimmten Sparte von Varta interessiert. In dem nun beschlossenen Sanierungskonzept ist vorgesehen, dass Porsche neben dem Investment in die Varta-Hauptgesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery GmbH eingehen wird. In dieser Gesellschaft ...

