© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Rheinmetall-Aktie startet mit Verlusten in die neue Woche. Was ein Brief von Christian Lindner damit zu tun hat.Ein Schreiben von Finanzminister Christian Lindner an Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock hat für Verunsicherung rund um die Ukraine-Hilfen gesorgt. Laut diesem Brief sollen keine weiteren Mittel für die militärische Unterstützung der Ukraine freigegeben werden, wobei eine endgültige Entscheidung noch aussteht. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Titel in einer ersten Reaktion um fast sieben Prozent auf 525,60 Euro. Zum Handelsstart in Frankfurt konnten die Verluste etwas minimiert werden. Am Freitag notierten die Titel wieder …