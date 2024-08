Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Nach der längsten Gewinnserie im Deutschen Aktienindex seit fünf Jahren könnten es die Anleger in Frankfurt zum Start in die neue Handelswoche zur Abwechslung mal wieder etwas ruhiger angehen lassen. Neun Tage in Folge mit steigenden Kursen haben aus dem Einbruch vor genau zwei Wochen eine V-förmige Erholung entstehen lassen, die viele auf dem Börsenparkett immer noch ratlos zurücklässt. Entweder war der Black Monday nur ein Ausrutscher ...

