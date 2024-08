Bitcoin (BTC) Kurs: Krypto-Experte hält 30.000-Dollar-Preis bis Dezember für realistisch

Bereits seit einiger Zeit befindet sich Bitcoin in einer Konsolidierungsphase und konnte somit in den letzten Tagen und Wochen kaum Bewegungen am eigenen Kurs feststellen. So bleibt der BTC-Token bereits seit Anfang August auf einem Preisniveau, das zwischen 62.000 US-Dollar und 58.000 US-Dollar pendelt und damit eine derzeit feste Spanne umfasst.

Ein bekannter deutscher Krypto-Analyst hat sich nun näher mit der BTC-Zukunft beschäftigt und ein neues YouTube-Video veröffentlicht, in dem er genau erklärt, warum Bitcoin bis Dezember auf einen Kurs von 30.000 US-Dollar fallen könnte.

Aktueller Zyklus: Hat der Bullenmarkt bereits stattgefunden?

Flo Pharrell ist bereits seit einigen Jahren in der Finanzszene involviert und beschäftigt sich regelmäßig und intensiv mit Aktien und Kryptowährungen. Seit einiger Zeit ist er außerdem für das Online-Magazin Coincierge tätig. Hier veröffentlicht er regelmäßig neue Videos, die verschiedene Themen der Krypto-Welt näher beleuchten.

In seinem neuesten YouTube-Video beschäftigt er sich mit der Frage, wie sich der Bitcoin Kurs in den kommenden Wochen und Monaten verhalten könnte. Dabei geht er davon aus, dass der BTC-Token bereits das lokale Hoch des laufenden Zyklus erreicht hatte, nachdem im März 2024 das neue Allzeithoch erreicht wurde. So sprechen laut Pharrell einige Indikatoren dafür, dass Bitcoin sogar auf ein Niveau von 30.000 US-Dollar bis Ende des laufenden Jahres fallen wird.

So erklärt er, dass eine Vielzahl der Punkte, die häufig als Indikator für eine baldige Bitcoin Kursexplosion genannt werden, bereits jetzt eingepreist seien. Hier nennt er unter anderem die Leitzinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits im September kommen dürfte. Dies wird von vielen Finanzexperten erwartet und sei deshalb auch keine Überraschung, die den Bitcoin Preis stark verändern dürfte. Gleiches gilt für die US-Wahl im November, denn wenn der Bitcoin-nahe Kandidat Donald Trump gewählt wird, dann dürften die Auswirkungen auf die Krypto-Branche zwar spürbar, aber nur äußerst kurzfristig sein.

Außerdem weist er bei einem Blick auf den bisherigen Bitcoin Kurs beziehungsweise auf die BTC-Zyklen, die ungefähr alle vier Jahre auftreten, darauf hin, dass nach einem besonders starken Anstieg immer ein tiefer Fall folgt. Zuletzt ist dies im Bullenmarkt von 2021 aufgetreten, als Bitcoin ein Allzeithoch bei über 63.000 US-Dollar erreichte, bevor der Kurs auf 30.000 US-Dollar zurückgefallen war. Eine ähnliche Kursbewegung in den kommenden Monaten hält der Krypto-Experte für realistisch.

Shiba Shootout könnte trotz Bärenmarkt explodieren

Trotz des eher bearishen Sentiments, das Pharrell in den kommenden Wochen erwartet, erklärt er im zweiten Teil seines Videos, dass er derzeit ein großes Potenzial in Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) sieht. Das Presale-Projekt ist bereits seit einigen Wochen aktiv und steht jetzt kurz davor, die Marke von 1 Million US-Dollar an gesammeltem Kapital zu überschreiten.

Die Hintergrundgeschichte des Meme-Tokens konzentriert sich auf ein Wild-West-Setting und Marshal Shiba, der mit seinen Shiba Sharpshooters nach Shiba Gulch reitet, um dort am großen ShibaShootout-Event teilzunehmen. Hier können sich interessierte Anleger auf Meme-Battles, eine virtuelle Schnitzeljagd sowie Poker-Turniere mit Krypto-Twist freuen.

Erfahre alles zum jungen Shiba Shootout Projekt!

Außerdem bietet Shiba Shootout sogenannte Posse Rewards: Investoren können Freunde und Familie in die Community einladen und dann zusammen mit ihnen verschiedene Angebote nutzen, um Krypto-Belohnungen zu erhalten. In der Lucky Lasso Lottery zum Beispiel können die Teilnehmer Lose kaufen, um dann spannende Krypto-Preise zu gewinnen.

Zusätzlich ist das "Kaktus Staking" bereits aktiv: Ein digitaler Kaktus muss mit den $SHIBASHOOT-Token genährt werden, sodass er wachsen und gedeihen kann. Je länger die Staking-Periode ist, desto größer sind die Belohnungen am Ende der Auszahlung. Dabei wurden satte 20 % des Tokenvorrats nur für das Staking-Programm reserviert, wobei diese über die kommenden zwei Jahre hinweg ausgezahlt werden.

Investiere günstig in den Shiba Shootout Presale-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.