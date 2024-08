Solana: Experten wegen hoher Inflationsrate besorgt!

Solana (SOL) war einer der wichtigsten Coins im letzten Jahr. Der SOL-Kurs ist innerhalb eines Jahres um weit mehr als 1.000 % gestiegen und auch heuer hat sich die Performance zwischenzeitlich sehen lassen können. Auch wenn es zuletzt wieder bergab ging, genauso wie für den restlichen Kryptomarkt. Wer Anfang 2023 auf SOL gesetzt hat, sitzt heute dennoch auf einem ordentlichen Gewinn. Ein Experte äußert nun aber Bedenken aufgrund der sich schnell erhöhenden Umlaufmenge von SOL.

15 % mehr SOL in einem Jahr

Crypto Rover hat auf X über 800.000 Follower und damit schon einen gewissen Einfluss. Der Experte beobachtet den Kryptomarkt seit Jahren genau und achtet dabei nicht nur auf die Kursentwicklung der größten Coins. Da die Blockchain völlig transparent und jede Bewegung nachvollziehbar ist, lassen sich auch viele Daten leicht auswerten. Bei Solana (SOL) bereitet ihm nun vor allem die Erhöhung der Umlaufmenge Sorgen.

I think that in the long term $ETH will win over $SOL.



Solana currently has 30% inflation while Etheream only has 0-1%. pic.twitter.com/OMbkOil6on - Crypto Rover (@rovercrc) August 18, 2024

Allein im letzten Jahr sind rund 15 % mehr SOL in Umlauf gekommen. Bei jeder anderen Währung, auch bei Fiatwährungen, wäre das ein Grund, um extrem besorgt zu sein. Immerhin verlieren die bestehenden Coins dadurch an Wert. Seit dem Erfolg von Solana im Jahr 2021 wurde die Umlaufmenge sogar noch viel stärker erhöht.

Grund zur Sorge?

Crypto Rover ist natürlich nicht der Einzige, der sich die Daten anschaut und seine Schlüsse daraus zieht. Natürlich ist Bitcoin unter anderem deshalb so gefragt, da das Angebot limitiert ist und es am Ende nie mehr als 21 Millionen Coins geben wird. Viele Altcoins sind dagegen inflationär aufgebaut, wobei die Inflationsrate bei Ethereum zum Beispiel deutlich niedriger ist. In Zeiten hoher Netzwerkauslastung ist ETH sogar deflationär, da dann mehr ETH über Gebühren verbrannt werden, als neu in Umlauf kommen.

Auch bei Solana sehen viele andere aber keinen Grund zur Sorge. Immerhin spielen Token-Unlocks jetzt noch eine entscheidende Rolle, die in den nächsten Jahren aufhören. SOL ist also nicht grundsätzlich so konzipiert, dass Jahr für Jahr 15 % mehr Token in Umlauf kommen, sobald die Unlocks in ein paar Jahren abgeschlossen sind. In Zukunft dürften also sowohl Solana als auch Ethereum noch zu den wichtigsten Coins gehören und auch beide eine starke Performance an den Tag legen. Dadurch könnten auch verschiedene Token, die auf den jeweiligen Blockchains gehandelt werden, gewinnen. Base Dawgz ($DAWGZ) könnte sogar von beiden Seiten profitieren.

Base Dawgz: Auf Solana und Ethereum erhältlich

Meistens entscheiden sich Entwickler eines neuen Projekts am Anfang für eine Blockchain und wenn es der Token nicht an die ganz großen zentralisierten Kryptobörsen schafft, müssen Investoren auch auf dieser Blockchain handeln, um dabei sein zu können. Der Kryptomarkt ist also immer noch stark fragmentiert, da sich manche Token nur auf Solana, andere wiederum nur auf Ethereum oder anderen Blockchains handeln lassen. Base Dawgz ($DAWGZ) umgeht diese Barriere und setzt auf einen Multi Chain Launch. Damit könnte $DAWGZ einer der beliebtesten Meme Coins in diesem Jahr werden.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die $DAWGZ-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich. Da der Multi Chain Launch Anlegern signalisiert, dass die Entwickler große Pläne haben, da sie auf jeder Blockchain Liquidity bereitstellen, erfreut sich der neue Meme Coin größter Beliebtheit. Schon im Presale wurden Token für fast 3 Millionen Dollar verkauft. Analysten gehen daher davon aus, dass der $DAWGZ-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

