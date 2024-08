Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: Gewinnwarnung, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 19.08.2024

Kursziel: EUR 15,91

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Konjunktur bleibt länger schwach, Ausblick sinkt



Die Gewinnwarnung der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) - das legt auch die Vielzahl an Gewinnwarnungen deutscher Maschinenbauer in letzter Zeit nahe - hat keinen unternehmensspezifischen Hintergrund. Vielmehr leidet DATRON unter der schwachen Konjunktur und hohen Unsicherheit auf der Kundenseite. Die früheren Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die eine starke Belebung der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte sahen, bestätigen sich nicht. Eine Stärke der DATRON ist die breite diversifizierte Kundenbasis. Daneben dürften After Sales Geschäft (Ersatzteile, Reparaturen) und Werkzeug-Umsätze eine stabilisierende Wirkung haben. Im neuen 2024er KGV (18,04) sehen wir eine konjunkturell geprägte Momentaufnahme, gemessen am EV/Umsatz scheint uns DATRON über den Zyklus betrachtet weiter attraktiv - vor allem, wenn man von einer Konjunkturbelebung im kommenden Jahr ausgeht.

Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 15,91. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



