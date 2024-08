Berlin (ots) -Fast ein Fünftel aller Arbeitsunfähigkeitstage sind auf Muskel-Skelett-Erkrankungen zurückzuführen. Daher ist es wichtig, schon junge Beschäftigte auf das Thema aufmerksam zu machen und Handlungsoptionen aufzuzeigen. "Jugend will sich-er-leben", ein Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung, startet deshalb mit dem Jahresthema "Muskel-Skelett-Belastungen" und einem aktuellen Medienpaket in das neue Berufsschuljahr.Muskel-Skelett-Erkrankungen sind oft langwierig - neben Schmerzen und körperlichen Einschränkungen gehen sie vielfach mit einem Verlust an Lebensqualität einher.Mit zunehmendem Alter treten sie verstärkt auf. Ungünstige Körperhaltungen und gesundheitsschädliche Routinen in der Arbeitsweise eignen sich junge Menschen jedoch oft bereits zu Beginn des Berufslebens an und behalten sie dann bei. Das kann sich rächen - auch schon in jungen Jahren. Mit seinem neuen Schwerpunkt sensibilisiert das Präventionsprogramm JWSL Auszubildende unter dem Motto "Beweg was! Fit im Job. Stark in die Zukunft." für die Problematik und zeigt konkrete Präventionsmöglichkeiten auf.Medien für berufsbildende Schulen und AusbildungsbetriebeAb sofort steht berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben unter www.jwsl.de ein Medienpaket zur Verfügung, womit sie das aktuelle Thema "Muskel-Skelett-Belastungen" im Unterricht oder bei Unterweisungen im Betrieb vermitteln können. Der Fokus liegt auf der Prävention in der Arbeitswelt. Vor dem Hintergrund des verbreiteten Bewegungsmangels bei Jugendlichen wird auch der Freizeitbereich berücksichtigt.Das Medienpaket umfasst:- Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte berufsbildender Schulen als Broschüre und im Digitalen Lernraum der DGUV- ein Unterweisungskonzept für Ausbildende in den Betriebenbegleitet von:- einem Unterrichtsfilm in vier Episoden- vier Animationsfilmen- einem Quiz und Kreativwettbewerb für berufsbildende Schulen- Website und Social MediaJWSL-Wettbewerbe für SchulenBerufsschulklassen haben auch in diesem Schuljahr wieder die Chance, an einem JWSL-Kreativwettbewerb zum Jahresthema teilzunehmen und attraktive Geldpreise zu gewinnen. Ob Video, Poster, Poetry-Slam, Comic oder Spiel: Das Format kann frei gewählt werden. Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 28. Februar 2025. Zudem können Berufsschülerinnen und -schüler an einem Quiz teilnehmen. Teilnahmebedingungen, weitere Informationen und alle Medien zum aktuellen Präventionsprogramm "Muskel-Skelett-Belastungen": www.jwsl.de.Was ist "Jugend will sich-er-leben"?JWSL ist ein Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung für Auszubildende zu Themen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Es wird über die Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Berufsschulen und Ausbildungsunternehmen in Deutschland angeboten. Die DGUV ist der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Für Berufsanfängerinnen und -anfänger bietet JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der Arbeitswelt vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten zu erlernen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5846023