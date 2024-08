Volkswagen strukturiert offenbar seine Forschung und Entwicklung in China um. So sollen die gesamten F&E-Ressourcen für Batterie-elektrische Fahrzeuge bei Volkswagen China Technology in Hefei in der ostchinesischen Provinz Anhui zentralisiert werden. Die Bedeutung Pekings würde damit heruntergestuft. Einem Bericht der chinesischen Medienagentur 36kr zufolge wird Volkswagens bisheriges F&E-Zentrum in Peking nur einige Projektentwicklungen für Hybride ...

