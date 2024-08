Unterföhring (ots) -- Vielfältige Komfort-Funktion für ein flexibles und komfortables Fernseherlebnis - zuhause und unterwegs- Attraktiver Preis: Drei Monate für 25 EUR- Ab 26. August im Handel verfügbarDie HD PLUS GmbH erweitert ihr Produktangebot mit der Einführung der neuen "HD+ Verlängerung inkl. HD+ MultiScreen". Die neue Verlängerung ersetzt die "HD+ Verlängerung inkl. HD+ ToGo".Mit dem neuen Namen ändern sich auch Preis und Laufzeit des Angebotes sowie die Einsatzmöglichkeiten. Mit HD+ MultiScreen können Käuferinnen und Käufer HD+ drei Monate auf bis zu drei Geräten gleichzeitig nutzen: auf dem Fernseher im Wohnzimmer, mittels Apple Airplay und Google Cast auf dem Zweit- und Dritt-TV-Gerät oder auf dem Handy und Tablet. Zudem können sich HD+ Kundinnen und Kunden mit den Anmeldedaten zu HD+ MultiScreen auch direkt auf einem TV-Gerät mit HD+ IP anmelden und dort einen der Streams nutzen. Die Streams können auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten genutzt werden.Die neue "HD+ Verlängerung inkl. HD+ MultiScreen" ist ab dem 26. August im Handel erhältlich und kostet 25 EUR für die Laufzeit von drei Monaten. Danach geht das Produkt in ein reguläres Abo für 9 EUR pro Monat (monatlich kündbar) über.Produktvorteile der neuen HD+ Verlängerung inkl. HD+ MultiScreenHD+ MultiScreen bietet Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu rund 100 HD-Sendern und ermöglicht flexibles Fernsehvergnügen durch den Neustart bereits angelaufener Sendungen, das Pausieren von Programmen und die Suche nach Wunschsendungen in den Mediatheken sowie in laufenden Programmen.Weitere Informationen zu HD+ MultiScreen gibt es unter www.hd-plus.de/multiscreen.Über HD+HD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Sender (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie über 70 frei empfangbare HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Pressekontakt:Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deWeitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärungfinden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/5846064