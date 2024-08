Köln (ots) -Zwei Tarife, Verwaltung per App, günstiger Router und Gamescom-RabattDer Telekommunikationsanbieter congstar startet ein komplett neues Angebot für das Internet Zuhause. Zentrale Bestandteile sind dabei die Merkmale, die seit vielen Jahren auch im congstar Mobilfunkangebot die congstar Kund*innen überzeugen - fair, flexibel, einfach und digital.congstar Zuhause 100 und 250 für immer faire 35 und 45 EuroAb sofort bietet congstar einfach schnelles Internet ohne Festnetztelefonie zu einem dauerhaft fairen Preis. Zur Auswahl stehen zwei Internet-Tarife mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s oder 250 Mbit/s für monatlich 35 bzw. 45 Euro. Besonders flexibel: zwischen den beiden congstar Zuhause Tarifen kann zukünftig jederzeit kostenlos gewechselt werden, zudem sind sie, wie bei congstar üblich, ohne Vertragslaufzeit erhältlich und monatlich kündbar. Preissprünge- und Steigerungen gibt es auch bei congstar Zuhause nach 3, 6, 12 oder 24 Monaten Laufzeit nicht. Die Tarife können - entsprechende Verfügbarkeit am eigenen Anschluss vorausgesetzt - schnell und einfach über www.congstar.de/internet-zuhause bestellt und über die congstar App verwaltet werden. Für Schnellentschlossene und Gaming-Fans bietet congstar anlässlich des Starts der Gamescom in Köln, dem weltweit größten Event rund um Computer- und Videospiele, allen Neukund*innen zudem einen besonderen Aktionsrabatt bei Bestellungen bis Ende September.congstar Zuhause auf einen Blick - zum Start mit besonderem Gamescom-Rabattcongstar Zuhause 100- bis zu 100 Mbit/s Downstream- bis zu 40 Mbit/s Upload- Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code "GAMESCOM24": dauerhaft 31,50 (statt 35) Euro / Monat- Einmalige Bereitstellungskosten: 50 Eurocongstar Zuhause 250- bis zu 250 Mbit/s Downstream- bis zu 40 Mbit/s Upload- Aktionspreis bei Buchung bis zum 30. September mit dem Code "GAMESCOM24": dauerhaft 40,50 (statt 45 Euro) / Monat- Einmalige Bereitstellungskosten: 50 EuroKund*innen profitieren zudem von einem günstigen Routerangebot. Die AVM Fritz!box 7530 AX kann in Verbindung mit einem neuen congstar Zuhause Vertrag zum Aktionspreis von nur einmalig 99 Euro hinzugebucht werden. Alternativ kann ein vorhandener VDSL-fähiger Router genutzt werden, für die Buchung von congstar Zuhause 250 muss dieser Supervectoring-fähig sein.congstar App für Transparenz und EinfachheitEine zentrale Rolle bei congstar Zuhause spielt die congstar App. Hierüber können die Tarife nicht nur verwaltet werden, auch der Bestell- und Lieferstatus ist hierüber transparent einsehbar. Zudem unterstützt die congstar App bei der schnellen und einfachen Installation des Routers. Zukünftig kann auch problemlos über die congstar App zwischen den Tarifen gewechselt werden.Vom Mobilfunk- zum Komplettanbieter"Alles, was unsere Kund*innen von congstar kennen und schätzen, gibt's jetzt auch für Zuhause'", hebt congstar Geschäftsführer Axel Orbach zum Marktstart hervor. "Mit congstar Zuhause bieten wir einfach schnelles Internet für alle Kund*innen, die Wert auf Einfachheit, Fairness und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und streben damit über die kommenden Jahre weiteres Wachstum an. Wir verzichten dabei bewusst auf Telefonie, denn die Mehrheit der Kund*innen nutzt ihr Festnetztelefon gar nicht mehr. Mit diesem neuen Angebot wollen wir congstar in den nächsten Jahren vom Mobilfunkanbieter zum vollwertigen Telekommunikationsanbieter im Markt etablieren", so Orbach.Aktionsrabatt anlässlich des Gamescom-StartsÜber ein besonderes Angebot zum Start von congstar Zuhause können sich nicht nur die Besucher*innen der diesjährigen Gamescom vom 21. bis 25. August in Köln freuen. Dort ist congstar bereits zum zweiten Mal mit einem eigenen Messestand und zahlreichen Aktionen vor Ort vertreten. Zu diesem Anlass bietet congstar allen Neukund*innen ab sofort und bei Bestellung bis zum 30. September dauerhaft 10 Prozent Rabatt auf die beiden congstar Zuhause Tarife bei Eingabe des Rabattcodes "GAMESCOM24". Der Rabatt kann online nach der Tarifauswahl im Warenkorb unter www.congstar.de/internet-zuhause eingelöst werden.Alle weiteren Informationen zu congstar Zuhause und den Bestellmöglichkeiten sind ebenfalls unter www.congstar.de/internet-zuhause zu finden.Kontakt für Journalist*innen:congstar GmbHPressestelleBayenwerft 12-14, 50678 KölnTelefon: 0211 96081782Telefax: 0211 96081791E-Mail: congstar@navos.euInternetadresse: www.congstar.deOriginal-Content von: congstar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67391/5846095