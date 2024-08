Bitcoin News: Neue Nummer Eins unter den ETFs

Aktuell befindet sich Bitcoin noch immer in einer Seitwärtsbewegung, mit einem aktuellen Marktpreis von 58.640 US-Dollar. Im Sieben-Tage-Vergleich ändert sich der Kurs kaum, der Verlust beträgt lediglich 0,15 %. Im 24-Stunden-Vergleich muss Bitcoin jedoch eine Korrektur von 1,69 % hinnehmen.

Während sich der Kurs in einem engen Bereich seitwärts bewegt, zeigt sich bei den Krypto-Spot-ETFs eine neue Entwicklung. So hat BlackRock mit seinen jüngsten Akkumulationen Grayscale als größten Krypto-ETF-Anbieter überholt.

BlackRock ganz vorne

BlackRock, bekannt als der weltgrößte Vermögensverwalter, ist nun auch führender Anbieter von Krypto-ETFs geworden. Der Erfolg von BlackRock ist auf seine beiden Spot-ETFs zurückzuführen: IBIT, der in Bitcoin investiert, und ETHA, der Ethereum abbildet. Diese ETFs haben in Bezug auf On-Chain-Bestände die Produkte von Grayscale - GBTC, BTC Mini, ETHE und ETH Mini - übertroffen. Zum 16. August verwalteten die Krypto-ETFs von BlackRock insgesamt über 21,2 Milliarden US-Dollar, während Grayscale bei 21,2 Milliarden US-Dollar stand.

Ethereum Spot ETF flow, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

Obwohl BlackRock der weltweit größte Vermögensverwalter ist, war Grayscale seit 2013 die dominierende Kraft im Krypto-Investitionsbereich. Da das Unternehmen als erstes diese Investment-Trusts angeboten hat, lange bevor die ETFs von der SEC zugelassen wurden, waren viele Investoren mit den Produkten von Grayscale vertraut und nutzten diese gerne.

Ursachen für den Wechsel

Mit den Spot-ETFs sind neue Möglichkeiten für Investoren hinzugekommen. Gerade in den Anfangszeiten konnte bei den Bitcoin-Spot-ETFs sowie bei den Ethereum-Produkten von Grayscale enorme Abflüsse verzeichnet werden. Dies liegt klar in der Kostenstruktur der alten Produkte. Während bei den neuen Spot-ETFs nur Gebühren von 0,15 bis 0,25 % anfallen, hatte Grayscale bei seinem ETHE Trust 2,5 % an Gebühren verrechnet.

Auch der Trend zur Nutzung von Bitcoin durch institutionelle Anleger hat durch die Spot-ETFs neue Höchststände erreicht. So ist zu beobachten, dass im zweiten Quartal 2024 trotz der schwachen Performance von Bitcoin die Bestände in den Spot-ETFs weiter zugenommen haben. Auch das Verhalten der Großbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley bringt weiteres bullisches Momentum für die mittelfristige Entwicklung von Bitcoin. Immerhin hatte gerade Goldman Sachs immer betont, dass sie nicht in Kryptowährungen investieren würden. Mittlerweile bietet die Bank jedoch ihren Kunden auch diese Produkte an.

Interesse an Krypto groß

Dies zeigt ein klares Interesse der großen Investoren an digitalen Währungen, da diese üblicherweise im Aktienbereich tätig sind und in den Steigerungsraten von Kryptowährungen enormes Potenzial sehen. Für erfahrene Trader jedoch sind Bitcoin und Ethereum eher der "sichere Hafen", um Profite zu generieren, werden hier eher auf risikoreiche Coins gesetzt. So könnte etwa der neue Pepe Unchained mit seinen technologischen Fortschritten im Meme-Coin-Bereich starke Zuwachsraten nach seinem Vorverkauf erreichen.

Eigene Blockchain, neue Möglichkeiten, Quelle: https://pepeunchained.com/dehome

Typischerweise werden Meme-Coins auf ihre virale Ausbreitung beschränkt und bringen keinen direkten Nutzen für die Investoren oder die Blockchain-Community. Hier geht es in erster Linie um eine schnelle Vervielfachung des Kapitals, wobei auch Steigerungsraten vom 10- bis 100-fachen bereits mehrfach erlebt wurden. Durch die technische Weiterentwicklung bietet der Pepe Unchained Token ($PEPU) jedoch zusätzliches Potenzial. Die Entwickler planen nichts Geringeres als eine eigene Layer-2-Blockchain zur Kosten- und Geschwindigkeitstechnischen Optimierung auf den Markt zu bringen. Damit sollen hohe Transaktionskosten von mehr als 10 US-Dollar, wie sie im März auf Ethereum beobachtet werden konnten, der Vergangenheit angehören.

Das Entwicklungspotenzial des $PEPU Tokens und auch der Blockchain ist dabei vielfältig. So könnte diese neue Basis Heimat neuer Meme-Coins werden, andere dezentrale Finanzprodukte oder auch ein NFT-Marktplatz entstehen. Damit gehen die Entwickler in eine komplett neue Richtung, wobei die Viralität des Coins zusätzlichen Rückenwind bietet. So kennen alle das Maskottchen der neuen Blockchain, den lustigen Frosch, wobei dieser in seiner neuen Form die Ketten der Ethereum-Blockchain sprengen möchte. Daraus resultiert auch der Name des neuen Projekts.

In der letzten Woche wurde über eine Million US-Dollar für die Programmierung und den Launch des neuen Blockchain-Projekts eingesammelt, da viele Investoren von deutlichen Steigerungsraten und damit hohen Gewinnen ausgehen. Für 27 Stunden kann der Coin noch zum aktuellen Preis gekauft werden, weshalb sich Interessierte beeilen sollten, um die Preissteigerung bereits mit Gewinn mitzunehmen.

