Noch einen Tick besser als Anfang Juli avisiert (HIER), fallen die Halbjahresresultate von YOC aus. Bei einem Erlösplus von 23,0 Prozent auf 15,49 Mio. Euro kommt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 616.000 auf knapp 1,84 Mio. Euro voran. Die vorläufigen Zahlen gingen von einem EBITDA zwischen 1,60 und 1,80 Mio. Euro ... The post YOC: Voll auf Kurs appeared first on Boersengefluester.

