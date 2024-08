Chart des Tages | USDJPY (19.08.2024)

Der japanische Yen ist die G10-Währung mit der besten Performance zu Beginn der neuen Woche. Die Stärke des japanischen Yen und die Schwäche des US-Dollars schlagen sich heute in einem Rückgang des USDJPY um rund 1% nieder. Die Aufwärtsbewegung des JPY ist etwas verwirrend, da sie sehr stark ist, aber ohne begleitende Nachrichten erfolgt. Dieser Anstieg erfolgte jedoch nicht abrupt, sondern der japanische Yen hat während der gesamten asiatisch-pazifischen Session an Wert gewonnen. Dies deutet darauf hin, dass es sich um eine veränderte Positionierung im Vorfeld wichtiger geldpolitischer Ereignisse handeln könnte, die für den späteren Teil der Woche anstehen.

Das für Mittwoch, 20:00 Uhr dt. Zeit, angesetzte FOMC-Protokoll könnte einige dovishe Hinweise enthalten, aber das wichtigste Ereignis im Zusammenhang mit der Fed wird am Freitag stattfinden, wenn der Fed-Vorsitzende Powell seine Rede auf dem Jackson Hole Symposium hält. Ebenfalls am Freitag wird BoJ-Chef Ueda bei einer Sondersitzung des japanischen Parlaments auftreten, bei der die jüngsten Zinserhöhungen der BoJ erörtert werden sollen. In beiden Fällen werden Trader nach Hinweisen auf die Geldpolitik Ausschau halten. Ueda wird wahrscheinlich gefragt werden, ob die BoJ eine weitere Straffung der Geldpolitik plant, während der Fed-Vorsitzende Powell die Rede in Jackson Hole nutzen könnte, um auf einen bevorstehenden Beginn des Zinssenkungszyklus im September hinzuweisen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.