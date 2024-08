Mainz (ots) -So vielfältig die natürlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Landesteilen Südtirols sind, so unterschiedlich sind auch die Bäuerinnen: Die neue Doku-Reihe "Bergbäuerinnen in Südtirol", zu sehen in der 3satMediathek ab Montag, 26. August 2024, um 6.00 Uhr und am selben Tag ab 20.15 Uhr in 3sat, gibt authentische Einblicke ins Hofleben und erzählt von den vielen Herausforderungen, vor denen die engagierten Frauen stehen. Neben ihrer alltäglichen Arbeit müssen sie die Zukunftsfähigkeit ihrer Höfe im Blick behalten. Auch die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen dabei eine Rolle. Begleitet werden die Porträts der Bäuerinnen von spektakulären Landschaftsaufnahmen.Folge 1: Von Tradition und Zukunft, Montag, 26. August 2024, 20.15 UhrNadia Ennemoser aus dem Passeiertal interessierte sich schon früh für die Arbeit auf dem Hof ihres Vaters. Nun hat sie den Betrieb übernommen und führt unter anderem die uralte Tradition des Heuschießens fort. Waltraud Thaler-Blasinger verbringt die Sommer auf der Gepatsch-Alm im Sarntal. Sie versorgt dort gemeinsam mit ihrer Familie nicht nur viele Tiere, sondern verwöhnt auch Gäste mit hausgemachten Spezialitäten. Renate Steinwandter-Tschler bewirtschaftet den Stolpahof in Frondeigen bei Toblach. Die teils sehr steilen Berghänge fordern die Bergbäuerin, die sich als Bezirksbäuerin des Pustertals für die Pflege alter Bräuche engagiert. Film von Hubert SchöneggerFolge 2 (Erstausstrahlung): Große Herausforderungen, Montag, 26. August 2024, 21.00 UhrSilvia Ilmer hat auf dem Schupferhof in St. Martin im Passeiertal einen zukunftsorientierten Betrieb etabliert und eine Bio-Hofkäserei aufgebaut - eine Arbeit, die die Einhaltung vieler Auflagen voraussetzt. Stephanie Schenk, Bäuerin auf dem Kohl-Hof im Sarntal, möchte mit dem Anbau eigener Produkte so unabhängig wie möglich werden. Gerade als sich abzeichnet, dass ihre schwer kranke Tochter Leonie gesund wird, verunglückt ihr Mann bei Holzarbeiten tödlich. Stephanie muss entscheiden, wie es mit dem Hof weitergeht. Bäuerin Michaela Gamper bewirtschaftet den Gfall-Hof im Schnalstal, der an der Grenze zur Texelgruppe auf einer Höhe von 1.840 Metern liegt. Im Winter ist eine Privatseilbahn die einzige Verbindung ins Tal. Film von Hubert und Matthias SchöneggerFolge 3 (Erstausstrahlung): Der Weg zum Ziel, Montag, 7. Oktober 2024, 21.45 UhrDie dritte Folge zeigt, wie Bergbäuerinnen die Zukunft auf ihren Höfen gestalten und mit ihrem Spezialwissen verbinden. Luzia Kuppelwieser auf dem Latschair-Hof am Vinschger Sonnenberg möchte Kindern aus der Stadt ein umfassendes Verständnis für das Hofleben vermitteln. Irma Moling Clara lebt mit ihrer Familie auf dem Hof Oriana im Weiler Seres in Kampill. Sie betreibt dort auch ein kleines Museum, in dem alte Landwirtschaftsgeräte und Haushaltsutensilien vom Alltag vergangener Zeiten erzählen. Der Gialhof, den Nadja Stecher Ruepp mit ihrer Familie bewirtschaftet, liegt oberhalb von Schluderns. Spezialisiert ist der Biohof auf die Aufzucht von Jungtieren. Film von Hubert und Matthias Schönegger.Die Folgen sind bis Donnerstag, 26. September 2024, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek abrufbar.KontaktBei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.dePressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/bergbaeuerinnen) (nach Anmeldung) oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3sat-zeigt-die-dreiteilige-dokureihe-bergbaeuerinnen-in-suedtirol-in-erstausstrahlung) sowie Folge 1 und Folge 2 (https://pressetreff.3sat.de/mediathek?) zur Vorabansicht3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5846204