Dafna wird sich im Zuge der weiteren Stärkung der Position von Infobip als weltweit am besten vernetzte Cloud-Kommunikationsplattform auf die Steigerung der Rentabilität konzentrieren

Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat Yariv Dafna zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Yariv verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft in den Bereichen Finanzen, Unternehmensführung und Betriebswirtschaft in multinationalen, börsennotierten Unternehmen. Abgesehen von seinem Finanzhintergrund bringt Yariv auch umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensentwicklung und im Bereich Fusionen und Übernahmen mit. Er wird das Finanzteam von Infobip leiten und den Schwerpunkt auf die Steigerung der Rentabilität im Zuge der weiteren Stärkung der Position des Unternehmens als führende Full-Stack-Omnichannel-Kommunikationsplattform für jede Plattform legen.

Yariv war zuvor als Group CFO bei Evoke PLC (ehemals 888 Holdings Ltd) tätig, einem der weltweit führenden Wett- und Glücksspielunternehmen. Zuvor hatte er die Position des President und Group CFO bei Telit Communications PLC inne, einem Anbieter integrierter Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung und Ermöglichung der weltweiten Bereitstellung des Internet of Things (IoT).

Yariv schließt sich Infobip an, während das Unternehmen auf dem schnell wachsenden CPaaS-Markt weiter an Bekanntheit gewinnt. Im Juli dieses Jahres wurde Infobip vom Analystenunternehmen Gartner zum zweiten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant for Communications Platform as a Service 2024 als Leader im CPaaS-Markt (Communications Platform as a Service) ausgezeichnet.

Silvio Kutic, CEO von Infobip, sagte: "Wir freuen uns, leitende Führungskräfte von Yarivs Kaliber für Infobip zu gewinnen, die an unsere Vision und unser Potenzial glauben, während Infobip als Unternehmen weiter wächst und reift. Mit seiner nachgewiesenen Führungsstärke und seiner Fähigkeit, multinationale Organisationen diszipliniert und mit Weitblick zu führen, ist Yariv bestens geeignet, unsere Strategie eines ehrgeizigen, profitablen Wachstums zu unterstützen."

Yariv Dafna, CFO bei Infobip, fügte hinzu: Infobip ist ein spannendes Unternehmen, das inzwischen eine beachtliche Größe erreicht hat. Der Wachstumskurs ist beeindruckend und die Unternehmenskultur einzigartig. Durch die innovative Technologie von Infobip verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. Außerdem besteht ein enormes Potenzial für weiteres Wachstum, da Unternehmen in allen Branchen weiterhin CPaaS-Lösungen einführen. Ich freue mich, mich dem Team in dieser Zeit anzuschließen."

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, vernetzte Erfahrungen in allen Phasen der Kundenreise zu schaffen. Die Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen von Infobip unterstützen Unternehmen und ihre Partner dabei, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um ihr Geschäft voranzutreiben und die Kundentreue zu erhöhen.

