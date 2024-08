BioNTech hat in der vergangenen Woche News zum COVID-19/Grippe-Kombinationsimpfstoff vorgelegt, der in einer klinischen Phase-3-Studie nur einen Teilerfolg verbuchen konnte. In ersten Expertenstimmen gibt es allerdings keine Auswirkungen auf die Einstufungen für die Biotech-Aktie. So haben die Analysten von Jefferies ihr "Hold" mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...