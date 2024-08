© Foto: Richard Drew/AP/dpa



In der neuen Woche richten sich Mal wieder alle Blicke auf die US-Notenbank. Eine US-Rezession wird nach Ansicht von Goldman Sachs unwahrscheinlicher. Hierzulande steht der Einstieg von Porsche bei Varta im Mittelpunkt.Während sich bei uns die Ferien ihrem Ende nähern, steht für die internationalen Notenbanker der wichtigste Ausflug des Jahres auf dem Programm. Am kommenden Wochenende jährt sich das jährliche Treffen der amerikanischen Notenbanker in Jackson Hole. Seit 1981 wird das Symposium in Wyoming abgehalten und bietet den Fed-Vertretern eine Plattform, um über Geldpolitik und Zinsentscheidungen zu diskutieren. Regelmäßig nehmen auch internationale Vertreter anderer bedeutender …