DJ Lufthansa setzt Flüge in den Nahen Osten bis 26. August aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group hat die Aussetzung ihrer Flüge in den Nahen Osten um weitere fünf Tage verlängert. Alle Flüge nach Tel Aviv in Israel, Teheran im Iran, Beirut im Libanon, Amman in Jordanien und Erbil im Irak sind nun bis einschließlich 26. August ausgesetzt, teilte der Airline-Konzern mit. Zuletzt galt der Flugstopp bis zum 21. August. Zu Lufthansa Group gehören neben Lufthansa unter anderem Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss und Eurowings.

Auch der iranische und irakische Luftraum wird nun bis einschließlich 26. August nicht genutzt, fünf Tage länger als bisher geplant.

Die Änderungen erfolgen vor dem Hintergrund der Sorge, dass sich der Konflikt Israels mit der Hamas und die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon zu einem größeren Konflikt in der Region ausweiten könnten. Auch ein Militärschlag des Iran auf Israel wird befürchtet. Der Iran und mit ihm verbündete Milizen haben Vergeltung für die Ermordung eines Hamas-Funktionärs in Teheran und eines Vertreters der mit dem Iran verbündeten Hisbollah in Beirut angedroht.

August 19, 2024 06:23 ET (10:23 GMT)

