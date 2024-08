München (ots) -Ein in Nordrhein-Westfalen abgegebener GlücksSpirale-Spielauftrag ist in den nächsten zehn Jahren 5.000 Euro pro Monat wert. Er wurde mit einem Kreuz im "Ja"-Feld der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" und einer siebenstelligen Losnummer abgegeben, deren letzte sechs Ziffern 918561 mit der am letzten Samstag gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen.Alternativ zu den monatlichen Rentenzahlungen kann die Gewinnsumme im Gesamtwert von 600.000 Euro auf Wunsch auch auf einmal ausbezahlt werden.Ein weiterer Sieger-Chance-Gewinn in Höhe von 10.000 Euro fiel am Samstag nach Baden-Württemberg.Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Es werden zwei 5-stellige, eine 6-stellige und drei 7-stellige Gewinnzahlen gezogen. Damit haben die Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5846310