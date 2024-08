Die K+S-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang, wobei der Kurs im XETRA-Handel auf 11,11 Euro fiel. Dies markiert einen Abschlag von 1,3 Prozent gegenüber dem Eröffnungskurs von 11,20 Euro. Mit einem Handelsvolumen von über 154.000 Aktien zeigt sich eine rege Aktivität der Anleger. Besonders bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 11,07 Euro liegt, was die angespannte Situation des Unternehmens unterstreicht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 18,07 Euro im September 2023 hat die Aktie erheblich an Wert eingebüßt.

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen belasten Kursentwicklung

Zusätzlich zum Kursrückgang sieht sich K+S mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat Ermittlungen wegen des Verdachts der unsachgemäßen Abfalllagerung in einem Werk des [...]

