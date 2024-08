Mainz (ots) -Der September startet mit einer Doppelwahl, auf die die ganze Republik blickt: Sachsen und Thüringen wählen - rund fünf Millionen Wahlberechtigte zwischen Altenburg und Zittau sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Das ZDF berichtet am Sonntag, 1. September 2024, ab 17.30 Uhr live aus den ZDF-Wahlstudios in Dresden und Erfurt von den beiden Landtagswahlen, die Spannung über den Wahlabend hinaus versprechen. In der "Berliner Runde" im ZDF wird es davon am Wahlsonntag ab 19.35 Uhr einen ersten Eindruck geben. Schon zuvor berichten die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF über die bevorstehenden Wahlen - etwa das "ZDF-Morgenmagazin" mit "moma vor der Wahl" am Dienstag, 20. August 2024, und am Freitag, 23. August 2024, jeweils zwischen 5.30 und 9.00 Uhr."moma vor der Wahl" live aus Dresden und Erfurt"ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn meldet sich am Dienstag, 20. August 2024, live aus dem Freiberger Schankhaus an der Dresdener Frauenkirche. In jeder halben Stunde zwischen 6.00 und 9.00 Uhr interviewt er dort vor Publikum diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Sachsen: Susanne Schaper (Die Linke), Franziska Schubert (Grüne), Jörg Urban (AfD), Sabine Zimmermann (BSW), Michael Kretschmer (CDU) und Petra Köpping (SPD). Zudem ist Cornelia Schiemenz, Leiterin des ZDF-Landesstudios Sachsen, als Gesprächspartnerin dabei.Am Freitag, 23. August 2024, ist Andreas Wunn für "moma vor der Wahl" im Augustiner-Bräu an der Krämerbrücke in Erfurt und interviewt in jeder halben Stunde zwischen 5.30 und 9.00 Uhr diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Thüringen: Thomas Kemmerich (FDP), Madeleine Henfling (Grüne), Georg Maier (SPD), Stefan Möller (AfD), Katja Wolf (BSW), Bodo Ramelow (Die Linke), Mario Voigt (CDU). Weitere Gesprächspartnerin in der Sendung: Melanie Haack, Leiterin des ZDF-Landesstudios Thüringen.Auch das "heute journal" und das "heute journal update" sind vor den beiden Landtagswahlen unterwegs und senden in der Woche vor der Wahl jeweils einmal live aus Sachsen und einmal live aus Thüringen.Die Doppelwahl im ZDFDie Doppelwahl hat Gewicht. Wie stark wird die AfD abschneiden? Müssen die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Sachsen und Bodo Ramelow in Thüringen um ihre Wiederwahl fürchten? Was heißt es für die Bundesregierung, wenn Ampelparteien in Sachsen und Thüringen um den Einzug in die Landesparlamente bangen? Welche Regierungsmehrheiten sind möglich? All das hat Chefredakteurin Bettina Schausten im ZDF-Wahlstudio in Dresden im Blick. Zu Gast sind Landes- und Bundespolitiker, deren Reaktionen auf die Doppelwahl im Interview eingefangen werden. Und Parteienforscher Karl-Rudolf Korte ordnet die Ereignisse des Wahlabends ein. Als Präsentator der aktuellen Hochrechnungen ist erstmals Stefan Leifert, neuer Redaktionsleiter des "heute journal", im Einsatz.In der "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr im ZDF gibt es die neuesten Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen sowie die Runden der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus den Wahlstudios in Dresden und Erfurt. Nach der "heute"-Sendung meldet sich ab 19.25 Uhr erneut Bettina Schausten aus dem ZDF-Wahlstudio in Dresden, bevor sie gegen 19.35 Uhr nach Berlin abgibt. Dort startet die "Berliner Runde", erstmals moderiert von Diana Zimmermann, seit zehn Monaten Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios. Im Zollernhof begrüßt sie Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteien zu einem ersten Schlagabtausch am Wahlabend.Wahlabend online in der ZDFmediathek und auf ZDFheuteDer gesamte Wahlabend ist live in der ZDFmediathek zu verfolgen. Analysen der Doppelwahl, Erklärgrafiken und neueste Entwicklungen sind jederzeit auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf den ZDFheute-Kanälen bei Instagram und Facebook abrufbar."Politbarometer Extra" zu den Wahlen in Sachsen und ThüringenEin weiteres "Politbarometer Extra" zu den Wahlen in Sachsen und Thüringen veröffentlicht das ZDF am Freitag, 23. August 2024. Zudem gibt es im "heute journal" am Donnerstag, 29. August 2024, 22.00 Uhr, noch einmal aktuelle Zahlen aus den repräsentativen Umfragen. Ein erstes "Politbarometer Extra" zu den Wahlen in Sachsen und Thüringen hatte das ZDF am 9. August 2024 veröffentlicht. 