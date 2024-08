Köln (ots) -1LIVE wird am Freitag, 23. August 2024, live von der Gamescom in Köln senden und dabei einen 1LIVE Event-Bus sowie eine eigene Bühne auf der Freifläche Halle 6 Nord (Stand A.055) präsentieren. Die Live-Sendung läuft von 10 bis 18 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm von den neusten Game-Releases über Community-Aktionen bis zu Interviews mit Stars aus der Szene.Simon Beeck wird die Sendung von 10 bis 14 Uhr moderieren, den Nachmittag übernehmen Freddie Schürheck und Kotaro Dürr von 14 bis 18 Uhr. Geplant sind unter anderem folgende Programmpunkte:- Testen der Brettspiele auf der Gamescom: Einblick in die neuesten Brettspiele, darunter die Suche nach dem kleinsten und lautesten Spiel.- EA FC-Vorstellung: Simon Beeck stellt zusammen mit einem E-Sports-Profi das neue EA FC vor.- Live-Test am VR-Mega Booth: Kotaro Dürr testet die neuesten Virtual-Reality-Produkte live vor Ort.- Das günstigste Cosplay-Outfit: Freddie Schürheck und Kotaro Dürr machen sich auf die Suche nach dem preiswertesten Cosplay-Outfit der Messe.- Interviews mit Games-Entwicklern und Synchronsprechern: Spannende Gespräche mit Menschen aus der Gaming-Branche.- Vorstellung neuer Spiele: Neben Interviews und Tests werden spannende neue Games vorgestellt.Dazu wird sich 1LIVE die ganze Gamescom-Woche ab dem 19. August im Radioprogramm und auf den digitalen Kanälen intensiv mit dem Thema "Gaming" beschäftigen. Hörer haben täglich die Möglichkeit, sich Tickets für die Gamescom zu sichern. Die Gamescom findet vom 21.08. bis 25.08. in Köln statt und ist das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5846372