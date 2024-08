Die Rezessionssorgen nehmen weiter ab und insbesondere die US-Börsen sind wieder im Aufwind. Der US-Aktienmarkt hat am Freitag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte damit den größten Wochengewinn des Jahres. Auch die Palantir-Papiere profitieren in diesem Umfeld und nun haben die Bullen ein wichtiges Signal gesendet.

Den vollständigen Artikel lesen ...