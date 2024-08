BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Mitglieder der proiranischen Hisbollah in Hula im Südlibanon angegriffen. Außerdem seien Militärstrukturen in weiteren Orten entlang der Grenze zu Israel angegriffen worden, teilte die Armee mit. Das libanesische Gesundheitsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass bei einem israelischen Angriff in Hula zwei Menschen getötet worden seien.

Die Hisbollah erklärte den Tod zwei ihrer Kämpfer. Sie führt für gewöhnlich nicht weiter aus, wann, wo und wie ihre Mitglieder ums Leben kommen. Weiterhin reklamierte die Schiitenmiliz mehrere Angriffe auf Ziele in Nordisrael für sich.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor mehr als acht Monaten kommt es täglich zu militärischen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee mit der Hisbollah-Miliz im Libanon sowie anderen Gruppierungen im Grenzgebiet zwischen den Ländern. Auf beiden Seiten gab es Todesopfer, die meisten von ihnen waren Mitglieder der Hisbollah./arj/DP/ngu