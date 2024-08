EQS-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Auftragseingänge

CeoTronics erhält und erfasst weiteres verbindliches Auftragsvolumen in Höhe von ca. € 2,4 Mio.



Die CeoTronics AG hat einen weiteren mit dem SmG-Projekt (Sprechsatz mit Gehörschutz - für die Bundeswehr) im Zusammenhang stehenden verbindlichen Auftragseingang durch einen europäischen Kunden zu verzeichnen. Dieses zusätzliche Auftragseingangsvolumen in Höhe von ca. € 2,4 Mio. wurde in den Auftragsbestand übernommen. "Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und zur Produktverwendung veröffentlichen." teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics Aktiengesellschaft Audio • Video • Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.



