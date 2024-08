DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.578,25 0% +13,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.598,75 -0,0% +12,6% Euro-Stoxx-50 4.858,15 +0,4% +7,5% Stoxx-50 4.460,20 +0,2% +9,0% DAX 18.347,81 +0,1% +9,5% FTSE 8.307,50 -0,0% +7,5% CAC 7.472,68 +0,3% -0,9% Nikkei-225 37.388,62 -1,8% +11,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,49 +0,13 -3,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,94 76,65 -0,9% -0,71 +6,5% Brent/ICE 78,94 79,68 -0,9% -0,74 +4,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,05 39,43 +1,6% +0,62 +21,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.489,26 2.507,63 -0,7% -18,38 +20,7% Silber (Spot) 28,86 29,04 -0,6% -0,17 +21,4% Platin (Spot) 951,18 958,40 -0,8% -7,23 -4,1% Kupfer-Future 4,19 4,14 +1,0% +0,04 +6,2%

Auf den Ölpreisen lastete die chinesische Konjunkturschwäche, die Nachfragesorgen schürt. Die Gefahr eines knapperen Angebots infolge des Nahostkonflikts tritt darüber in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer berichten.

Der Goldpreis klettert derweil auf ein neues Rekordhoch. Für den aktuellen Aufwärtstrend sind zum Teil Notenbanken verantwortlich, die ihre Positionen immer wieder aufgestockt haben. Aber auch die Privatanleger in China scheinen Gold für sich als Asset entdeckt zu haben, nachdem Immobilien zur Alterssicherung dort massiv an Beliebtheit verloren haben. Seit Jahresbeginn soll sich dort der Bestand an Produkten, die mit physischem Gold hinterlegt sind, verdoppelt haben. Zudem dürfte die Erwartung an einen im September startenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank das Interesse an dem Edelmetall stärken.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich ein verhaltener Start in eine von wichtigen Ereignissen geprägte Handelswoche ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Woche.

Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer Juli-Sitzung vorlegen. Nachdem die Fed im vergangenen Monat die Zinsen unverändert belassen hatte, setzte sich am Markt mehr und mehr die Überzeugung durch, dass die Notenbanker im September erstmals die Zinsen wieder senken würden.

Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die jährliche Notenbankerkonferenz, die bis einschließlich Samstag dauern und auf der am Freitag Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird. Es wird erwartet, dass er in seiner Rede einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung am 17. und 18. September den Weg bereiten wird.

Für Montag ist als einziges Konjunkturdatum der Index der Frühindikatoren aus dem Juli angekündigt. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage ebenfalls dünn, nachdem die Bilanzsaison im Wesentlichen gelaufen ist. Zahlen kommen noch von Palo Alto Networks und Estee Lauder.

DIVIDENDENABSCHLAG



Unternehmen Dividende Geratherm 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Sommerpause wird nun auch auf dem Terminkalender sichtbar. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal in Europa ist mehr oder weniger gelaufen. Ansonsten warten Anleger auf wichtige Daten: Am Dienstag kommen die EU-Verbraucherpreise und die neuesten globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) am Donnerstag. Ab Donnerstag treffen sich außerdem wieder die Notenbanker in Jackson Hole. Vor allem US-Notenbankpräsident Jerome Powell dürfte am Freitag dort die verbalen Hinweise auf eine Zinssenkung im September verdeutlichen. Die Varta AG (-50%) hat sich mit ihren Finanzgläubigern und strategischen Investoren auf die wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte eines Sanierungskonzepts geeinigt. Im Mittelpunkt steht zunächst ein Schuldenschnitt. Als weitere Säule sieht das Konzept eine vollständige Herabsetzung des Grundkapitals auf null vor. Die Altaktionäre sind damit, wie es sich bereits abgezeichnet hatte, nicht mehr an Bord der neuen Gesellschaft. Rheinmetall verlieren 2 Prozent, Hensoldt 4,2 Prozent und Renk Group 4,2 Prozent. Grund ist nach Händlerangaben die geplante Kappung der Ukraine-Hilfe durch die Bundesregierung. In Europa fallen BAE Systems um 2,0 Prozent und Leonardo um 0,9 Prozent. Verbio gewinnen 6,1 Prozent. Nachdem die billigen Importe vor allem aus China das geschäftliche Leben für Verbio schwieriger machten, kommt nun Hilfe aus Brüssel. So soll zunächst ab Mitte des Monats ein Anti-Dumping-Zoll auf den sogenannten "fortschrittlichen Biodiesel" erhoben werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1037 +0,1% 1,1042 1,0991 -0,1% EUR/JPY 161,45 -0,8% 160,53 162,85 +3,8% EUR/CHF 0,9546 -0,1% 0,9530 0,9549 +2,9% EUR/GBP 0,8520 +0,0% 0,8521 0,8523 -1,8% USD/JPY 146,28 -0,9% 145,35 148,16 +3,8% GBP/USD 1,2954 +0,1% 1,2960 1,2896 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,1389 -0,3% 7,1351 7,1715 +0,2% Bitcoin BTC/USD 58.169,55 -2,1% 58.567,05 58.033,85 +33,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Yen wertete am Montag deutlicher auf. Er stieg auf 145,80 je Dollar, während er zur gleichen Tageszeit am Freitag noch bei etwa 148,80 gelegen hatte und zum Handelsbeginn am Montag noch bei 148. Einige Händler sahen die Yen-Stärke als Folge nach Japan zurückfließender und in Yen umgewandelter Auslandsgewinne japanischer Unternehmen. Weil ein weiter steigender Yen diese Gewinne schmälert, könnte diese Repatriierung von Gewinnen noch verstärken und den Yen dann noch weiter nach oben treiben. Hinter der Aufwertung dürfte aber auch stehen, dass am Donnerstag das jährliche Notenbankersymposium in Jackson Hole beginnt. Dort könnte US-Notenbankchef Jerome Powell die allgemein für September erwartete Zinssenkung praktisch bereits wasserdicht machen. Weil zugleich die japanische Notenbank auf einen Straffungskurs umgeschwenkt ist und jüngst bereits zum zweiten Mal die Zinsen angehoben hatte, würde dies eine Verringerung der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan gleich von zwei Seiten bedeuten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Einer freundlichen Tendenz an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong haben am Montag in Japan und Südkorea ausgeprägtere Gewinnmitnahmen gegenübergestanden. An den chinesischen Finanzmärkten galt das Augenmerk der chinesischen Notenbank. Sie entscheidet im Wochenverlauf über die Zinsen. Angesichts weiter eher durchwachsener Konjunkturdaten aus China halten sich Spekulationen, dass sie ihren Kurs weiter lockern könnte. In Sydney war die Tendenz gut behauptet, was bereits für das siebte Tagesplus in Folge reichte. Neben Gewinnmitnahmen belastete in Tokio der kräftig anziehende Yen. Am Aktienmarkt in Tokio machten Seven & I Holdings einen Satz um 23 Prozent. Treiber war ein Übernahmeangebot der kanadischen Alimentation Couche-Tard für das japanische Einzelhandelsunternehmen. Bei den Einzelwerten gaben in Sydney Ampol um über 4 Prozent nach. Das Raffinerieunternehmen hatte seine Dividende gekürzt. Der Versicherer Suncorp teilte dagegen mit, den Großteil seines jüngsten 4,1 Milliarden Austral-Dollar hohen Erlöses aus dem Verkauf von Aktivitäten an die Aktionäre zurückgeben zu wollen. Der Kurs stieg um 1,7 Prozent. A2 Milk sackten um 19 Prozent ab, nach einer schwächer als erwartet ausgefallenen Prognose.

CREDIT

Zum Start in die Woche treten die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) auf der Stelle. Die Sommerflaute hat nun auch den CDS-Markt erreicht. "Die Berichtssaison ist zu Ende, von dieser Seite erwarten wir momantan keine Impulse", so ein Markttteilnehmer. Auch der Primärmarkt sei nun zum Stillstand gekommen. Und auch für die kommenden Tage rechnet er mit einem ruhigen Handel mit kaum veränderten Sätzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LUFTHANSA GROUP

hat die Aussetzung ihrer Flüge in den Nahen Osten um weitere fünf Tage verlängert. Alle Flüge nach Tel Aviv in Israel, Teheran im Iran, Beirut im Libanon, Amman in Jordanien und Erbil im Irak sind nun bis einschließlich 26. August ausgesetzt. Zuletzt galt der Flugstopp bis zum 21. August.

VARTA

Die Aktie des Batterieherstellers Varta bricht am Montagvormittag um 37 Prozent auf 2,47 Euro ein. Zum Start hatte das Papier knapp 80 Prozent verloren. Am Wochenende hatte sich das Unternehmen mit Gläubigern und strategischen Investoren auf ein Sanierungskonzept geeinigt, bei dem die Altaktionäre leer ausgehen würden. Die Aktien sollen von der Börse genommen werden.

ADVANCED MICRO DEVICES

verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Der Chiphersteller übernimmt für knapp 5 Milliarden US-Dollar ZT Systems, einen Anbieter von Datencenter-Ausrüstung für Cloud Computing und KI. AMD will mit dem Deal sein Angebot von Chips, Software und Systemen für Großkunden wie Microsoft und Meta Platforms verbreitern.

COUCHE-TARD/SEVEN & I

Seven & i Holdings, der japanische Betreiber der 7-Eleven-Läden in Japan und anderer Einzelhandelsketten, prüft ein Übernahmeangebot des kanadischen Convenience-Store-Betreibers Alimentation Couche-Tard.

NOKIA

hat von TIM Brasil einen Auftrag Im Zusammenhang mit dem Ausbau des 5G-Netzes in Brasilien erhalten. Wie der finnische Netzwerkausrüster mitteilte, wird er ab Januar 2025 das Equipment für die Erweiterung des 5G-Netzes von TIM Brasil in 15 brasilianischen Bundesstaaten liefern. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

X

stellt seinen Geschäftsbetrieb in Brasilien ein. Anlass ist ein Streit um die Anordnung eines Richters, bestimmte Inhalte zu entfernen. Der Schritt, den X am Samstag ankündigte, habe keinen Einfluss auf die Möglichkeit der Nutzer, in Brasilien auf die Plattform zuzugreifen.

VOESTALPINE

hat neue Aufträge für den nordamerikanischen Markt erhalten. Die Metal Forming Division hat in den Produktbereichen Spezialrohre und -profile neue langfristige Verträge mit zwei global tätigen Lkw-Herstellern abgeschlossen.

