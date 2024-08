Der Technikkonzern ABB installiert an mehreren Standorten des schwedischen Recyclers Ragn-Sells Schnellladestationen für Elektro-Lkw. Die Säulen des Typs Terra HP sind dabei nicht nur für Unternehmenszwecke reserviert, sondern auch öffentlich zugänglich. Wie ABB mitteilt, sind die ersten zehn der 18 geplanten Ladestationen bereits in Betrieb: Vier Terra HP sind bei Ragn-Sells in Göteborg am Netz, sechs weitere Einheiten in Ale. Die acht noch zu installierenden ...

