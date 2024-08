© Foto: Stefan Puchner/dpa - dpa-Bildfunk



Der Batteriekonzern hat sich mit seinen Gläubigern und Investoren auf ein umfassendes Sanierungskonzept geeinigt. Was dem Unternehmen das Überleben sichert, bedeutet für Anleger den Totalverlust. Der Schock sitzt tief.Läuft alles wie geplant, soll das Sanierungskonzept den Angaben nach die Finanzierung der Varta AG bis zum Ende des Jahres 2027 sicherstellen. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen sprach von einem "bedeutenden Meilenstein". Das Konzept werde den Konzern "wesentlich entschulden und mit frischer Liquidität ausstatten". Die Varta-Aktie brach am Montag erwartungsgemäß zusammen. Zeitweise fiel der Kurs bis auf 79 Cent. Am frühen Nachmittag notieren die Aktien rund 50 …