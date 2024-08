Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: AMD | PayPal | Varta & Christian Lindner schickt Rüstungsaktien in den Keller - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX Tops & Flops Gold 19-jährige Staatsanleihen AMD - Serverspezialist wird übernommen PayPal - bietet Apple eine große Möglichkeit - Alimentation Couch-Tard - Angebot für Seven & i Bavarian Nordic - Aktie schon zu gut gelaufen - Emergent BioSolutions - nächster Mpox-Impfstoff für den Markt - Xiaomi - nächster chinesischer Autobauer strebt nach Europa The SharkNinja - Aktie läuft Rheinmetall - Bund hat kein Geld mehr für zusätzliche Ukraine-Hilfen Porsche - Varta-Deal eingetütet / Aktionäre rausgeschmissen