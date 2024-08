Bei Apple steht in Kürze die Präsentation der neuen iPhone-Generation auf dem Programm. Ein konkretes Datum dafür hat der Tech-Konzern noch nicht bekanntgegeben, doch Apple-Fans und -Expert glauben den Termin bereits zu erahnen. Demnach könnte es bereits in gut drei Wochen so weit sein.Bloomberg-Experte Mark Gurman gilt in Apple-Angelegenheiten als hervorragend informiert. Im Hinblick auf das bevorstehende iPhone-Event hat er aus Unternehmenskreisen erfahren, dass es "etwa zur selben Zeit wie im ...

