Die TUI-Aktie hat zuletzt in kleinen Schritten etwas Boden gutgemacht. Auch am heutigen Montag steht ein geringes Plus von rund einem Prozent zu Buche. Dennoch ist die psychologisch und charttechnisch wichtige 6-Euro-Marke noch einige Prozentpunkte entfernt. Jüngst gab es ein Unwetter auf den Balearen - mit Folgen für TUI? Das typische Bild aus meteorologischer Sicht - erst große Hitze, dann starke Unwetter: Auf den Balearen hat ein heftiger Sturm mit Starkregen und Hagel für Chaos gesorgt. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...