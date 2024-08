Hoboken, New Jersey (ots/PRNewswire) -Kürzlich ausgeschiedene Kimberly-Clark Chief Growth Officer und ehemalige Coca-Cola-Managerin bringt umfangreiche globale Marketing-, E-Commerce- und Digital-Führungserfahrung in den Hain-Vorstand einDie Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch Marken, die "Bestter-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, gab heute bekannt, dass Alison Lewis mit Wirkung vom 1. September 2024 in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Sie wird sowohl im Ausschuss für Vergütung und Talentmanagement als auch im Audit-Ausschuss tätig sein. Frau Lewis wurde auf der Sitzung des Board of Directors von Hain am 13. August 2024 ernannt. Mit dieser Ernennung wird der Vorstand von Hain Celestial aus neun Directors bestehen, von denen acht unabhängig sind."Alison bringt eine Fülle von Erfahrungen in unseren Vorstand ein", sagte Dawn Zier, Chair of the Board der Hain Celestial Group. "Ihr umfangreiches Wissen in den Bereichen globales Marketing, E-Commerce und digitale Führung in großen Konsumgüterunternehmen wird uns dabei helfen, unsere Wachstumsstrategie zu steuern und nachhaltige Ergebnisse und Aktionärsrenditen zu erzielen. Im Namen des Board of Directors möchte ich Alison im Vorstand von Hain Celestial herzlich willkommen heißen".Alison Lewis verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in großen Konsumgüterunternehmen, darunter Kimberly-Clark Corporation, Johnson & Johnson Consumer Health, The Coca-Cola Company und Kraft Heinz. Zuletzt war sie Chief Growth Officer bei Kimberly-Clark, wo sie sich darauf konzentrierte, Marketing und kommerzielle Exzellenz für globale Kategorien und Marken in den Bereichen Digital, Kreatives und Design, Innovation, Umsatzwachstumsmanagement und Unternehmenskommunikation zu fördern. Alison Lewis gab ihre Entscheidung bekannt, im Mai 2024 bei Kimberly-Clark in den Ruhestand zu treten. Sie wird dort noch bis zum 1. September 2024 in beratender Funktion tätig sein.Vor ihrer Tätigkeit bei Kimberly-Clark war Alison Lewis unter anderem Chief Marketing Officer bei Johnson & Johnson Consumer Health, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Coca-Cola North America sowie President und General Manager der Gesundheits- und Wellness-Getränkemarke Odwalla, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von The Coca-Cola Company. Sie begann ihre Karriere im Marketing bei Kraft General Foods, wo sie für das Kraft Macaroni and Cheese-Portfolio und Kinderzerealien zuständig war. Die gebürtige Kanadierin hat an der Queen's University einen Bachelor of Commerce erworben."Ich freue mich sehr, dem Board of Directors der Hain Celestial Group beizutreten", sagte Alison Lewis. "Das Ziel des Unternehmens, zu einer gesünderen Lebensweise zu inspirieren, und sein beeindruckendes Portfolio an 'Better-for-you'-Marken' versetzen Hain in die Lage, ein signifikantes Wachstum zu erzielen und sein volles Potenzial als weltweit führendes Unternehmen auszuschöpfen."Die Ernennung von Alison Lewis ist Teil des Engagements des Vorstands, erfahrene Führungspersönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven für die Leitung des Unternehmens und seiner langfristigen Strategie zu gewinnen.Über die Hain Celestial Group Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen und Gemeinschaften weltweit durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich Hain bewusst auf die Bereitstellung von Ernährung und Wohlbefinden, die sich positiv auf die Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 70 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Hartley's® Jelly, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® Getränke auf Pflanzenbasis, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® und Imagine® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei, und Avalon Organics® Körperpflegeprodukte, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hain.com und LinkedIn.Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Sollten die Risiken oder Ungewissheiten jemals eintreten oder sich die Annahmen als unrichtig erweisen, können unsere Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Wörter "glauben", "erwarten", "antizipieren", "können", "sollten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell", "werden" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem unsere Überzeugungen oder Erwartungen in Bezug auf unsere zukünftige Leistung, unsere Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Lage, unsere strategischen Initiativen und unsere Geschäftsstrategie.Die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorausschauenden Aussagen abweichen, sind in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und in unseren anderen Unterlagen beschrieben, die wir von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde einreichen.Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an geänderte Annahmen oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484188/Alison_hi_res_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/450862/Hain_Celestial_Logo_v1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alison-lewis-wird-mitglied-des-board-of-directors-der-hain-celestial-gruppe-302224876.htmlPressekontakt:Jen Davis,Chief Communications Officer,Jen.Davis@hain.comOriginal-Content von: The Hain Celestial Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171490/5846483