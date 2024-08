Gold - weiterhin im Höhenflug

Werbung







Der Rohstoff folgt seinem Trend und kennt nur eine Richtung, nach oben. Nach dem Allzeithoch am Freitag hält Gold sich stabil.



Das neue Allzeithoch von Gold liegt jetzt bei über 2.500 US-Dollar und das muss jetzt noch nicht das Ende bedeuten. Diese Rally kann durch mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten, weiter angeheizt werden. Im Gegensatz zu festverzinslichen Wertpapieren, erhalten Anleger bei Gold keine Zinserträge. Durch die Senkung der Leitzinsen werden andere Anlageklassen wieder attraktiver, so auch Gold. Das CME Fed Watch Tool zeigt die am Markt gehandelten Wahrscheinlichkeiten für die Veränderung der Leitzinsen. Aktuell wird mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent eine Zinssenkung von 0,25 Prozent und mit knapp 30 Prozent eine Zinssenkung von 0,50 Prozent gehandelt.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Quelle: HSBC