Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den teilweise heftigen Kursverlusten der Vorwochen setzte an den Aktienmärkten eine spürbare Erholung ein, so die Analysten der DekaBank.Viele Marktteilnehmer würden sich verwundert die Augen über die schnelle Entspannung reiben, die von einer Reihe von Indikatoren unterstützt worden sei. Die Sorgen um eine drohende Rezession in den USA scheinen auf einmal wieder übertrieben angesichts guter Daten zum US-Arbeitsmarkt und zu den Konsumausgaben der privaten Haushalte, so die Analysten der DekaBank. Die jüngsten Informationen würden darauf hindeuten, dass Verbraucher zwar selektiver, aber immer noch ausgabefreudig seien. ...

