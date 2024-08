Wien (www.fondscheck.de) - Serafin Wealth Management holt Michael Hebenstreit als neuen Portfoliomanager ins Investmentteam, so die Experten von "FONDS professionell".Er bringe mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den internationalen Finanzmärkten mit.Hebenstreits beruflicher Werdegang habe den Anlagespezialisten durch verschiedene Positionen bei namhaften Banken und Finanzinstituten geführt, wo er im Bereich des Aktien- und Derivatehandels sowie der Vermögensverwaltung tätig gewesen sei. So habe er zuletzt als Investmentberater bei Grüner Fisher Investments in der Betreuung anspruchsvoller Privat- und Firmenkunden fungiert. Der gebürtige Leipziger sei zudem Gründer der Array Internet, einem internationalen Anbieter von digitalen Lösungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...