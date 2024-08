© Foto: CFOTO - picture alliance



Die Aktie von E-Commerce-Riese Alibaba gewinnt nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen an Schwung und beschleunigt ihren Aufwärtstrend.Der Earnings-Fluch von Alibaba ist gebrochen! Nachdem die Aktie in den vergangenen zwei Jahren mit nur einer Ausnahme jedes Mal nach der Ergebnispräsentation Verluste erlitten hatte, gingen die Anteile am vergangenen Donnerstag mit einem leichten Plus aus dem Handel - trotz eines gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent geringeren Nettogewinns. Das Ausbleiben der wie üblich zu befürchtenden negativen Kursreaktion sorgte sowohl am Freitag als auch zum Wochenauftakt für Kaufinteresse. Damit deutet sich im Chart der Aktie ein Anhalten des …