Ab Dezember 2024 wird Discover Airlines, eine auf Urlaubsreisen spezialisierte Fluggesellschaft der Lufthansa Group, ganzjährig Linienflüge von Frankfurt nach Kittilä in Finnisch-Lappland anbieten. Diese Eröffnung ist ein historisches Ereignis, da seit mehreren Jahrzehnten keine internationalen Linienflüge nach Kittilä in der Sommersaison durchgeführt wurden.

Discover Airlines (ehemals Eurowings Discover) wird die Strecke Frankfurt-Kittilä in der Wintersaison 2024/2025 ab dem 17. Dezember zweimal wöchentlich fliegen. Von April bis Oktober 2025 wird die Strecke ebenfalls zweimal wöchentlich betrieben werden, außer im Mai, wo sie sogar einmal wöchentlich geflogen wird. Auf der Route wird ein Airbus A320-200 mit 180 Sitzplätzen eingesetzt. Tickets und Flugpläne finden Sie auf der Website der Fluggesellschaft.

Ab Dezember 2024 wird Discover Airlines, eine auf Urlaubsreisen spezialisierte Fluggesellschaft der Lufthansa Group, ganzjährig Linienflüge von Frankfurt nach Kittilä in Finnisch-Lappland anbieten. Foto: Markus Kiili Visit Finland

"Die erste Ganzjahresroute nach Kittilä seit Jahrzehnten ist ein bedeutender Erfolg für die Entwicklung des Ganzjahrestourismus in Lappland, woran die gesamte finnische Tourismusbranche hart gearbeitet hat. Bei Finavia arbeiten wir aktiv mit unseren Partnern daran, die Konnektivität unserer Flughäfen und im weiteren Sinne die Luftanbindung Finnlands auszubauen", sagt Petri Vuori, SVP Sales Route Development bei Finavia.

Finnisch-Lappland ist eine riesige Region mit weitläufigen Wandermöglichkeiten in dem Land, das seit sieben Jahren in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung gewählt wurde. Kittilä liegt im Herzen Lapplands und ist die Heimat der berühmten Ski- und Ferienresorts Levi und Ylläs, die beide in unmittelbarer Nähe des Flughafens Kittilä liegen. Die Region beherbergt auch den majestätischen Höhenzug Pallastunturi und kann mit der reinsten Luftqualität der Welt aufwarten.

Deutschland hatte im Juni 2024 Gelegenheit, einen Vorgeschmack auf den Sommer in Lappland zu bekommen, da Finavia, das Flughafenunternehmen, das die finnischen Flughäfen in Lappland betreibt, eine Marketingkampagne in Düsseldorf startete und eine direkte Telefonleitung in die unberührte Wildnis Lapplands eröffnete. Nach dem Anwählen der Nummer wurden die Anrufer in die stillen Landschaften Lapplands transportiert, sodass sie Lappland auf eine völlig neue und individuelle Weise entdecken und mit der Planung ihres eigenen Abenteuers beginnen konnten.

"Lappland ist im Sommer ein einzigartiges Reiseziel mit unglaublichem Potenzial, das noch nicht von der großen Masse entdeckt wurde. Die Einführung einer regelmäßigen Linienverbindung zeigt, dass weltweit Interesse an den unvergesslichen Erlebniswerten des lappländischen Sommers besteht", fährt Vuori fort.

Neben anderen Fluggesellschaften, die zur Lufthansa Group gehören, wird Lufthansa in der Wintersaison 2024/2025 vier neue Routen von Deutschland nach Lappland etablieren. Insgesamt ist Deutschland mit 14 direkten Linienverbindungen mit Lappland verbunden.

