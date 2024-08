DJ MÄRKTE USA/Börse vor verhaltenem Start in ereignisreiche Woche

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich ein verhaltener Start in eine von wichtigen Ereignissen geprägte Handelswoche ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren am Montag vorbörslich kaum verändert. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Woche.

Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer Juli-Sitzung vorlegen. Nachdem die Fed im vergangenen Monat die Zinsen unverändert belassen hatte, setzte sich am Markt mehr und mehr die Überzeugung durch, dass die Notenbanker im September erstmals die Zinsen wieder senken würden.

Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die jährliche Notenbankerkonferenz, die bis einschließlich Samstag dauern und auf der am Freitag Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird. Es wird erwartet, dass er in seiner Rede einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung am 17. und 18. September den Weg bereiten wird.

Enttäuschender Ausblick belastet Estee Lauder

Für Montag ist als einziges Konjunkturdatum der Index der Frühindikatoren aus dem Juli angekündigt. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage ebenfalls dünn, nachdem die Bilanzsaison im Wesentlichen gelaufen ist. Zahlen kamen noch von Estee Lauder. Der Kurs fällt vorbörslich um 3,4 Prozent, nachdem der Kosmetikkonzern enttäuschende Jahresprognosen gegeben und dies mit dem schwachen China-Geschäft begründet hat. Nach Börsenschluss wird noch der Cybersicherheitsspezialist Palo Alto Quartalszahlen (+0,6%) vorlegen.

Advanced Micro Devices (AMD) verbessern sich um 2,6 Prozent. Das Unternehmen kauft für knapp 5 Milliarden Dollar den KI-Equipmenthersteller ZT Systems.

Nach der Abstufung auf "Equalweight" durch Morgan Stanley sinkt der Kurs von HP um 2,2 Prozent.

Unter den Nebenwerten profitieren Geovax (+52%) weiter davon, dass die Weltgesundheitsorganisation den jüngsten Mpox-Ausbruch zur internationalen Bedrohung ausgerufen hat. Am Freitag hatte sich der Kurs des Biotech-Unternehmens, das auch an der Entwicklung eines Mpox-Impfstoffs arbeitet, deshalb schon verdoppelt.

Zinssenkungsspekulationen drücken sowohl den Dollar als auch die Renditen der US-Anleihen. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent, die Zehnjahresrendite gibt um 1,9 Basispunkte nach auf 3,86 Prozent.

Auf den Ölpreisen lastet die chinesische Konjunkturschwäche, die Nachfragesorgen schürt. Die Gefahr eines knapperen Angebots infolge des Nahostkonflikts tritt darüber in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer berichten.

Der Goldpreis kommt derweil etwas zurück, nachdem er am frühen Montag ein neues Rekordhoch verzeichnet hat. Für den aktuellen Aufwärtstrend sind zum Teil Notenbanken verantwortlich, die ihre Positionen immer wieder aufgestockt haben. Aber auch die Privatanleger in China scheinen Gold für sich als Asset entdeckt zu haben, nachdem Immobilien zur Alterssicherung dort massiv an Beliebtheit verloren haben. Seit Jahresbeginn soll sich dort der Bestand an Produkten, die mit physischem Gold hinterlegt sind, verdoppelt haben. Zudem dürfte die Erwartung an einen im September startenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank das Interesse an dem Edelmetall stärken.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,05 -0,5 4,05 -37,3 5 Jahre 3,75 -1,1 3,76 -25,4 7 Jahre 3,78 -1,3 3,80 -18,7 10 Jahre 3,86 -1,9 3,88 -1,7 30 Jahre 4,11 -2,9 4,14 14,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1041 +0,1% 1,1042 1,0991 -0,0% EUR/JPY 161,31 -0,9% 160,53 162,85 +3,7% EUR/CHF 0,9550 -0,1% 0,9530 0,9549 +2,9% EUR/GBP 0,8525 +0,1% 0,8521 0,8523 -1,7% USD/JPY 146,09 -1,1% 145,35 148,16 +3,7% GBP/USD 1,2952 +0,1% 1,2960 1,2896 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,1399 -0,3% 7,1351 7,1715 +0,2% Bitcoin BTC/USD 58.415,85 -1,7% 58.567,05 58.033,85 +34,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,04 76,65 -0,8% -0,61 +6,6% Brent/ICE 79,05 79,68 -0,8% -0,63 +4,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,32 39,43 +2,3% +0,89 +21,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.493,44 2.507,63 -0,6% -14,19 +20,9% Silber (Spot) 28,99 29,04 -0,1% -0,04 +22,0% Platin (Spot) 951,05 958,40 -0,8% -7,35 -4,1% Kupfer-Future 4,20 4,14 +1,3% +0,05 +6,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zur Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2024 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.