Voltabox realisiert mit Kapitalerhöhung wichtigen Meilenstein der Refinanzierungsagenda 2024



19.08.2024

Voltabox realisiert mit Kapitalerhöhung wichtigen Meilenstein der Refinanzierungsagenda 2024 Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Triathlon Holding GmbH übernimmt sämtliche neue Aktien und erhöht Anteilsbesitz auf nahezu 50 %

Erhalt und zukünftige Nutzung des bestehenden Verlustvortrags gesichert

Wesentliche Teile des Unternehmensplans zur Refinanzierung und zur Kostenreduktion bereits realisiert - Gesamtkonzept zur Nutzung des Verlustvortrags aktuell in gemeinsamer Erarbeitung mit der Triathlon Group und Sunlight Group Paderborn, 19. August 2024 - Die Voltabox AG ["Voltabox" oder das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] hat die am 13. August 2024 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen und damit das Eigenkapital des Unternehmens stabilisiert. Die Kapitalmaßnahme bildet einen wichtigen Baustein in der Finanzierungsagenda 2024 des Unternehmens. Als alleinige Zeichnerin der neuen Aktien hat die Triathlon Holding GmbH ihre Position als zentrale Ankeraktionärin der Voltabox AG weiter ausgebaut. Der von Triathlon gehaltene Anteil am Grundkapital beläuft sich nunmehr auf knapp unter 50 %. Gleichzeitig hat der Vorstand mit diesem Schritt sichergestellt, dass der bestehende erhebliche Verlustvortrag erhalten bleibt und damit langfristig gesichert ist. Bereits zu Jahresbeginn hat Voltabox erfolgreich eine Fremdkapital-Finanzierungsrunde mit der Triathlon Holding durchgeführt. Sämtliche 1.914.824 neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 1,38 je neuer Aktie (der "Platzierungspreis") ausgegeben. Der Platzierungspreis unterschreitet den Börsenpreis damit nach pflichtgemäßer Einschätzung des Vorstands nicht i.S.d. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG. Patrick Zabel, CEO der Voltabox AG, erklärt: "Der Verlustvortrag der Voltabox AG macht derzeit einen signifikanten Teil des Unternehmenswerts aus. Durch die neue Beteiligungsstruktur ist nun sichergestellt, dass der Verlustvortrag zukünftig weiter genutzt werden kann, während im Zuge der Kapitalerhöhung das Eigenkapital von Voltabox spürbar gestärkt worden ist." Die Unterstützung der Gesellschaft durch die Triathlon Holding als strategischer Ankeraktionär in Form der vollständigen Übernahme der neuen Aktien ist in Verbindung mit der realisierten Struktur zum Erhalt des Verlustvortrags das Ergebnis eines abgestimmten Gesamtkonzepts. Voltabox hat damit wesentliche Teile der Refinanzierungsagenda 2024 abgeschlossen. Um den Verlustvortrag aufrecht zu erhalten, dürfen die von einem einzelnen Aktionär gehaltenen Anteile nicht den Schwellenwert von 50 % des Grundkapitals der Gesellschaft berühren. Der aufgelaufene Bilanzverlust bleibt dann, unabhängig von der operativen Entwicklung des Unternehmens, ein wesentliches Element des Unternehmenswerts. "Für den Voltabox-Konzern und seine Aktionäre bedeutet der nun realisierte Weg die bestmögliche Lösung, um einerseits die Refinanzierung sicherzustellen und die Liquidität zu erhöhen und andererseits ein wertvolles Asset zu sichern", betont Patrick Zabel. Voltabox strebt kurzfristig eine weitere Stabilisierung der Kostenstruktur an. Durch nunmehr im Konzernverbund von Triathlon und der Sunlight Group als Muttergesellschaft realisierte Synergien konnten laufende Ausgabenblöcke bereits in signifikantem Umfang erfolgreich reduziert werden. Im nächsten Schritt erfolgt er Abschluss eines Konzepts zur Realisierung des Verlustvortrags mit einem Wert von rund 100 Mio. Euro. Dazu sind sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat intensiv in die gemeinsame Erarbeitung eines strategischen Fahrplans mit dem verbundenen Konzern involviert. Das erklärte Ziel ist, im Rahmen eines nachhaltigen Konzepts umsichtig und verantwortungsvoll die Realisierung des steuerlich nutzbaren, vorgetragenen Verlustes sicherzustellen. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle tätig. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar. Kontakt Voltabox AG Patrick Zabel (CEO) Technologiepark 32 33100 Paderborn E-Mail: investor@voltabox.ag



