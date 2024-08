New York (ots/PRNewswire) -NEW YORK, 19. Aug. 2024 /PRNewswire/ - Platonic (https://platonic.io/), ein Unternehmen für Blockchain-Infrastrukturtechnologie, gibt stolz den Start seiner hochmodernen dezentralen Tokenisierungsplattform bekannt. Die Plattform von Platonic wurde für Finanzinstitute entwickelt und ermöglicht die Tokenisierung eines breiten Spektrums von Vermögenswerten mit einem noch nie dagewesenen Maß an Datenschutz und Sicherheit. Das Unternehmen ist in der Lage, eine treibende Kraft bei der technologischen Entwicklung der Finanzdienstleistungsbranche zu sein.Platonic erfindet die Tokenisierung auf den Kapitalmärkten neu. Die patentierte Layer-1-Blockchain legt den Schwerpunkt auf Sicherheit und Schutz der Kundendaten. Die Technologie von Platonic hat bereits Hunderte von Milliarden an Transaktionen durch aktive Pilotprogramme ermöglicht und bietet Finanzinstituten eine grenzenlose, sichere Tokenisierung."Unsere Vision ist es, die Tokenisierung mit einer neuen Sichtweise auf die Interaktion zwischen Emittenten und Anlegern zu verändern, indem wir fortschrittliche Technologie nutzen, um ein dezentrales Netzwerk aufzubauen", sagte Violet Abtahi, Gründerin und CEO von Platonic. "Unabhängig von der Rolle im Asset-Lebenszyklus wird unsere Technologie Kunden und Partner miteinander verbinden, Arbeitsabläufe automatisieren und neue Märkte erschließen, während gleichzeitig die vollständige Vertraulichkeit und Kontrolle über geschützte Informationen gewahrt bleibt."Die Plattform von Platonic zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein genehmigtes privates Netzwerk nutzt, das sicherstellt, dass Datenschutz und Eigentumsrechte von den Emittenten streng kontrolliert werden. Damit werden die wichtigsten Sicherheitsbedenken im Tokenisierungsprozess ausgeräumt, so dass es sich um eine vertrauenswürdige Lösung für Finanzinstitute handelt. Die Technologie lässt sich nahtlos sowohl in bestehende als auch in digitale Finanzinfrastrukturen integrieren, so dass die Institute die Geschäftskontinuität aufrechterhalten und gleichzeitig die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen können. Darüber hinaus verbessern die KI-verknüpften Smart Contracts von Platonic die Automatisierung und die betriebliche Effizienz und ermöglichen es Finanzinstituten, sofort Kosteneinsparungen zu erzielen. Die Plattform verbindet sich mit öffentlichen Blockchains, um einen breiteren Marktzugang, Liquidität und Vertrieb zu ermöglichen.Platonic's Ansatz der Tokenisierung dient als Bindeglied, um die Zusammenarbeit, das Engagement und die beschleunigte Akzeptanz im Bereich der digitalen Assets zu erleichtern. Durch den Aufbau eines anbieter- und brokerunabhängigen dezentralen Netzwerks, das Sicherheit und Datenschutz in den Vordergrund stellt, ist Platonic in der Lage, die Zukunft des Finanzwesens zu verändern.Abtahi fügte hinzu: "Da sich die Finanzbranche von Blockchain-Experimenten hin zur Implementierung marktreifer Lösungen bewegt, ist Platonic bestrebt, als Katalysator für Fortschritte bei digitalen Vermögenswerten zu dienen und Innovationen auf den Kapitalmärkten voranzutreiben."Informationen zu Platonic Platonic steht an der Spitze der nächsten Generation von Finanzmarktinfrastruktur. Platonic's genehmigte Layer-1-Blockchain, die mit öffentlichen Chains verbunden ist, gewährleistet Datenschutz, Sicherheit und Geschäftskontinuität und bietet Leistung auf Unternehmensebene. Der anbieterunabhängige Ansatz von Platonic ermöglicht es globalen Finanzinstituten, an einer digitalisierten gemeinsamen Marktinfrastruktur auf einer dezentralen Plattform teilzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter platonic.io.neals@zcorppr.comMedienkontakt:Neal SteinZ Corp PR321.473.7407neals@zcorppr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2484056/Platonic_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/platonic-definiert-die-tokenisierung-mit-fokus-auf-sicherheit-und-datenschutz-neu-302224839.htmlOriginal-Content von: Platonic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099587/100922182